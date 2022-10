Tras 4 meses de encierro, cantante lanza severa advertencia: "Lo siento, hijo de p..."

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la jornada de este martes, 11 de octubre, una afamada cantante ha ocupado su cuenta oficial de Instagram para hacer explosivas declaraciones frente a sus más de 41 millones de seguidores, con quienes se ha desahogado y ha hablado a profundidad sobre cómo fue la relación con su familia, pero recientemente rompió el silencio y habló un poco más sobre el periodo de encierro que tuvo que vivir durante 4 meses, presumiblemente en rehabilitación.

Britney Spears llegó a ser una de las cantantes más exitosas de finales de los años 90 y principios del 2000; sin embargo, la presión constante de los medios, de su familia y su vida llena de excesos la llevaron a tener el quiebre más mediático que se haya visto en la historia reciente y es que, muchos recordarán cuando la cantante I wanna go ocupó todos los titulares porque se rapó de manera inesperada en una estética, en el año 2007.

Britney Spears se rapa en el 2007

En aquel entonces, poco se supo de lo que Britney vivía tras bambalinas; sin embargo, después de que obtuvo su custodia completa, el año pasado, la exprincesa del pop ha comenzado a hablar un poco sobre los malos tratos que recibía por parte de su padre, a quien en diversas ocasiones llegó a acusar de maltratarla, así como también expresaba el profundo odio que sentía hacía sus progenitores, pero no fue hasta este martes que habló sobre el maltrato emocional que llegó a recibir por parte de Jamie Spears.

Mi papá siempre me decía que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o lo suficientemente buena y pensé que lo que me hacía sentir más fea era el miedo de lo que él haría (...) Nunca fue un padre para mí porque siempre estaba borracho

Horas después, la cantante de Toxic actualizó su estado en Instagram, donde publicó una serie de fotografías de ella cuando era más joven, probablemente, los retratos pertenezcan a una entrevista. A un costado, la famosa escribió un texto en donde continuó despotricado en contra de Jamie Spears, pero más allá de ello, habló sobre los malos tratos que recibió en lo que podría describirse como una clínica de rehabilitación, ya que, la cantante señaló que había enfermeras, terapeutas y que no le permitían salir.

¡Vamos padre sabio! ¿Quieres sentarme durante cuatro meses a exponer mi cuerpo a las enfermeras mientras me duchan como a un maldito perro? Intimidándome con sus preguntas (...) Vamos padre, quieres sentar a Jamie Lynn (protagonista de Zoey 101) y a tus nietas Maddie e Ivy en una silla 10 horas al día haciendo que la gente j... su cabeza (...) Pusiste seguridad en mi puerta (me decían) 'no señora, no puede irse. No sabemos cuándo puede irse' No hice nada malo.