Tras triunfar en EU, Ángela Aguilar se retiraría de los escenarios: "Gracias por tanto cariño"

Ciudad de México.- Si de algo están enterados los más de 8 millones de fanáticos que Ángela Aguilar tiene en su cuenta oficial de Instagram es del gran éxito que ha tenido en los escenarios de Estados Unidos, donde tanto ella como su familia y el resto de equipo que conforman el espectáculo de Jaripeo Sin Fronteras han logrado vender todos los boletos de cada ciudad que han visitado, desde Chicago hasta Florida.

Sin embargo, el pasado sábado, 8 de octubre, la princesa del regional mexicano, Pepe Aguilar y Leonardo interrumpieron su recorrido por el país gobernado por Joe Biden, mientras que este lunes, mientras que este lunes, 11 del mismo mes, Ángela logró sacudir a sus millones de fans, ¿la razón? La cantante de La llorona anunció que se retiraría de los escenarios, tras ello, procedió a enviar un mensaje de agradecimiento a sus club de seguidores, conocidos como 'Los angelitos'.

Pero tranquilos, la cantante de Ahí donde me ven no está finalizando su carrera artística, lo que ocurre es que tanto el 8 de octubre, como el día de hoy, su familia no ofreció conciertos. Si bien no dieron una explicación de ello, es posible que el intérprete de Miedo haya decidido tomarse el día 8 junto a su familia para celebrar el cumpleaños de Ángela, quien durante el día estuvo compartiendo algunas fotografías de su fiesta junto a todo el staff del Jaripeo Sin Fronteras.

Mientras que el día de hoy, la intérprete de En realidad se marchó a disfrutar de un centro de retiro, probablemente ubicado en San José, California, Estados Unidos. Ya que, se le puede ver en algunas imágenes vestida con un top y una falda larga ligera, lo que da a entender que se encuentra en un clima tropical. Otro factor que reforzaría esta teoría es que el día de ayer, ella y su familia tuvieron una presentación en este lugar del país norteamericano.

A su vez, Ángela compartió un mensaje de agradecimiento a sus fans por todo el apoyo y amor que le brindaron en su cumpleaños, ya que, a lo largo del día, la celebridad compartió varios estados que sus 'angelitos' le dedicaron a través de Twitter. Pero no solo fue eso, ya que, la nieta de Flor Silvestre se mantuvo humilde y mostró su gratitud a todas las personas que la han apoyado desde que inició su carrera como cantante desde que tan solo tenía 9 años y acompañaba a su padre en algunas presentaciones esporádicas.

Gracias por tanto amor y cariño en mi cumpleaños 19. Me he quedado sin palabras al expresar mi gratitud.

De lo más profundo de mi corazón, gracias. Gracias por estos 10 años en la música, por su apoyo y por ser mis maestros. Ojalá tengamos muchos años más llenos de música, amor, aprendizaje, y paz,mucha mucha paz.

Yo, estoy regresando a mi naturaleza", concluyó Ángela Aguilar

