Tras una vida de excesos y dos divorcios, afamada cantante hace desgarradora revelación

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La mañana de este martes, 11 de octubre, la que alguna vez llegó a ser considerada como la 'Princesa del Pop', Britney Spears, utilizó su cuenta oficial de Instagram para lanzar una desgarradora declaración, en la que reveló cómo era, a profundidad, la relación que mantuvo con sus padres, durante los 12 años de tutela que le cedió a Jamie Spears, pero no solo fue ello, ya que también dejó entrever las tensiones que llegaron a existir entre ella y su hermana, la estrella de Zoey 101, Jamie Lynn Spears.

Muchos recordarán, Britney Spears comenzó a tener una ajetreada vida en el año 2007, momento en el que sufrió un colapso mental que derivó en que ella misma se rapara el cabello; a partir de entonces comenzó un dramático descenso para la cantante de Oops... I did it again, quien prácticamente, cada semana aparecía en las portadas de revistas en donde su aspecto físico lucía cada vez más deteriorado.

Fotografía de Britney Spears y su papá

A raíz de esta situación, la celebridad cedió todos sus derechos para que su padre se hiciera cargo de todas las decisiones importantes, pero tal parece, esta fue una terrible decisión, ya que, en su comunicado más reciente, Britney habló sobre la manera en la que su padre la hacía sentir, asegurando que tanto él, como el resto de su familia habrían arruinado su vida, ya que, nunca la hicieron sentir suficiente.

Mi familia arruinó mi pu... vida (...) me trataron como un maldito perro. Y no me hagas empezar a hablar del lugar al que me enviaron. Lo siento, nunca lo superaré. De cualquier manera, la forma en que me hicieron sentir. Mi papá siempre me decía que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o lo suficientemente buena y pensé que lo que me hacía sentir más fea era el miedo de lo que él haría", declaró la famosa

Posteriormente, la estrella pop contó una anécdota sobre el momento que fue a ver la obra de Wicked, asegurando que se identificó con el personaje de 'Glenda' debido a que todo el mundo la odiaba por su "rostro verde", aseguró que ver las escenas de dicho personaje la marcó realmente, ya que, las burlas que la bruja mala recibía reflejaban perfectamente lo que le tocaba vivir día con día.

Britney Spears y su mamá

La cantante llegó a mencionar que su padre, solía comparar el cuerpo de ella con el de algún novio (de quién no mencionó su nombre), también declaró que, en ningún momento lo vio como su progenitor, ya que, éste solía presentarse ebrio. También hizo especial énfasis en la marcada diferencia con la que su padre trataba a Jamie Lynn y a la propia Britney, asegurando que su hermana gozaba de mayor libertad de la que ella hubiese podido tener en algún momento.

Nunca fue un padre para mí porque siempre estaba borracho (...) Cuando llegó papá (como su manager) yo tenía ocho bailarinas. Yo siempre vestía de blanco y ellas de negro. Gran entretenimiento visual para todos los hombres. El cuerpo de mi novio era perfecto y necesitaba trabajar en mí misma porque no estaba en forma

Fotografía de Britney Spears

¿Qué padre le dice a su hija que su novio tiene un cuerpo perfecto? ¿Y tengo mucho trabajo que hacer? Quiero decir, sí, su cuerpo era mucho mejor que el mío. Lo sabía, pero no pensé que me veía tan mal. Siempre mi familia me hizo sentir que no era lo suficientemente buena o simplemente diré que son mejores que yo . Mi novio y mi hermana saliendo a lindos lugares tomando café cuando yo no pude durante dos años. ¿Qué los hizo tan malditamente especiales?

Britney Spears cerró su estado con una reflexión en la que insinúa que, debido a toda la explotación y maltrato emocional que, presuntamente, recibió a manos de su padre, desarrolló una crisis de identidad, pero aseguró que espera que, con esfuerzo y trabajo duro, logre sobreponerse y encontrar su propia "esencia", aunque parece ser consciente que aún le falta un gran camino por recorrer.

Fuentes: Tribuna, Instagram @britneyspears