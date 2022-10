Tras volverse mujer y 13 años en Televisa, galán de novelas llega a 'Hoy' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, quien llegó a las filas de Televisa desde hace 13 años y hace tiempo confesó que tuvo cáncer, nuevamente está dando de qué hablar pues hace algunas horas reapareció en el programa Hoy con una inesperada confesión. Se trata del actor puertorriqueño Julián Gil, debutó en la televisora de San Ángel participando en Sortilegio en el 2009 donde dio vida a un villano.

Posteriormente participó en otros exitosos melodramas como La que no podía amar, Hasta el fin del mundo, Sueño de amor, Por amar sin ley, Médicos, línea de vida, ¿Qué le pasa a mi familia? y el más reciente fue La herencia. Además, Gil también cuenta con una enorme carrera en el teatro como la obra Divorciémonos mi amor donde da vida al personaje de 'Benigna o Benny' y por lo cual se tiene que transformar en mujer.

Fuente: Internet

El nacido en Buenos Aires, Argentina, no ha tenido muy buena suerte en el amor y como se recordará, su romance con la guapísima actriz Marjorie de Sousa no terminó en las mejores condiciones y varias veces se dejó ver muy dolido por el truene pues ella estaba embarazada cuando se separaron e incluso tenían planes de boda. A la fecha Julián ha denunciado que la venezolana sigue sin permitirle ver al pequeño Matías y la batalla legal entre ellos continúa.

Julián Gil y Marjorie en la espera de su hijo

Sin embargo, desde 2020 el también comentarista deportivo de 52 años inició una nueva historia de amor luego de esta terrible decepción y presentó a su nueva novia Valeria Marín, quien también forma parte del equipo de TUDN. Aunque ya llevan dos años de sólido noviazgo, recientemente Gil dejó boquiabiertos a sus fans pues en el programa Hoy retomaron unas declaraciones en las que confiesa porqué no se quiere casar con su actual pareja.

Sí, según información publicada por el matutino de Las Estrellas el afamado galán no tiene en sus planes llegar al altar con Valeria pero hay una poderosa razón. A través de diversas entrevistas, Julián ha explicado que tanto para él como para su guapa novia no es una prioridad firmar un papel y realizar una boda: "¡Ya estoy casado! no nos hemos casado con papeles pero estoy en un compromiso con Valeria increíble", reveló.

El exgalán de la cadena Telemundo dejó muy claro que está más que enamorado de la conductora mexicana y señaló que para ninguno de los dos es importante pensar en contraer nupcias, pues su compromiso viene desde el corazón: "(La boda) no es lo que va a determinar que seamos felices y que eso determine cuál va ser el éxito de la relación".

Fuente: Tribuna