Adiós Chapoy: Tras muerte de su esposa y retiro de Televisa, galán se vuelve mujer y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un querido galán de telenovelas, quien se retiró de Televisa tras estar en sus filas más de 20 años, aparece en redes del programa Hoy luego de haber estado con Pati Chapoy en TV Azteca. Se trata de Humberto Zurita, quien confirmó que se vuelve mujer en una obra de teatro que ha sido muy exitosa en México: Papito Querido. El histrión de 68 años, quien enfrentó la muerte de su esposa Christian Bach en 2019, habla de su luto y su nuevo romance con Stephanie Salas.

Zurita, quien participó en melodramas de San Ángel como De pura sangre, Encadenados y La antorcha encendida y luego se cambió a TV Azteca para protagonizar proyectos como El Candidato y Agua y Aceite, llegó al foro de Ventaneando con Pati Chapoy este martes 11 de octubre, sin embargo, ahora aparece en redes del programa Hoy pues el portal Las Estrellas retomó las declaraciones que hizo sobre su nueva pareja Stephanie Salas, además de recordar a su fallecida esposa.

Tras visitar TV Azteca para promocionar la obra que protagoniza y en la que se transforma en mujer, Papito Querido, ahora el famoso actor de La Reina del Sur habló con la prensa y confesó si la hija de Sylvia Pasquel podría tener celos del espacio que dejó su esposa Christian, quien murió en febrero del 2019. Tajante, el actor negó que este fuera el caso y aseguró que Stephanie y Christian hasta eran amigas: "El amor se colma en el amor, el amor se entrega, el amor no se reside cuando es verdadero, eso me lo enseñó Christian la vida sin amor no tiene sentido, entonces tú entregas el amor".

Por otro lado, aclaró que el amor que compartió con su esposa durante más de 30 años nunca podrá borrarse, pues la madre de sus hijos Sebastián y Emiliano siempre estará en su corazón: "Eso no se va a acabar nunca, eso en mí no tiene un fin, es la mujer con la que yo compartí 36 años de mi vida, con la que tuve dos grandes hijos, con la que aprendí el verdadero amor, el respeto, el cariño, incluso, la sociedad en lo laboral así que como dejarla de lado, es imposible, está siempre en mi corazón", señaló.

Por otro lado, habló de cómo se conocieron y la diferencia de edad que hay entre ellos, pues él le lleva 15 años: "No quiero hablar mucho de eso por respeto a Christian, pero Christian era muy amiga de Stephanie pero muy, incluso, yo no lo sabía que eran tan amigas, Stephanie trabajó con nosotros yo la conozco desde muy chiquita por eso nunca volteé a verla como mujer porque yo le llevo años", comentó.

Aunque no quiso hablar sobre sus posibles planes de boda con Stephanie, no dejó de elogiarla: "Es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, tiene una gran cultura, me encantan las mujeres inteligentes, a mí la gente con cultura, con buena platica, optimista frente a la vida. Yo nada más te voy a decir una cosa para cerrar el tema, Stephanie tiene dos grandes hijas, Michelle y Camila, nada más de ver el resultado de las hijas dices ese es el resultado de tu vida lo demás no importa o sea su pasado contra mi pasado", concluyó.

