Ciego y vetado: Tras hundir a Legarreta en 'Hoy', galán de Televisa llega desfigurado a TV Azteca

Ciudad de México.- Un polémico presentador y exgalán de telenovelas de Televisa aparece en las pantallas del programa Ventaneando de TV Azteca completamente desfigurado luego de haber sido hospitalizado. Se trata de Alfredo Adame, quien recibió tremenda golpiza afuera de su casa y resultó gravemente herido de un ojo, al punto de estar en riesgo de quedar ciego. También resultó con varias fracturas en el rostro, lo que hizo que lo intervinieran de urgencia.

Como se recordará, Adame formó parte de las filas de la televisora de San Ángel durante décadas y se convirtió en uno de los galanes protagónicos más cotizados al participar en melodramas como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, entre otros. Sin embargo, su fama como un talentoso actor fue decayendo al involucrarse en varios escándalos desde su divorcio de Mary Paz Banquells en 2019. Y es que el exconductor del programa Hoy no ha salido de controversias.

Luego de despotricar públicamente contra su excolega Andrea Legarreta, a quien señaló de presuntamente serle infiel a su esposo Erik Rubín y hasta la responsabilizó de haber sido vetado de Televisa, también tuvo enfrentamientos con otros famosos como Carlos Trejo, Gustavo Adolfo Infante, Rey Grupero, entre otros. Luego de acabar fuera de Televisa, firmó contrato con TV Azteca para participar en el reality Soy famoso ¡sácame de aquí!, aunque actualmente no está en ningún proyecto en la televisora.

Como se recordará, el actor se involucró en un pleito afuera de su casa y acabó golpeado por dos hombres, quienes se encuentran detenidos. El histrión acabó con el ojo gravemente herido, con riesgo de perder la vista y con al menos 4 fracturas en el rostro. Por ese motivo, tuvo que ser operado de emergencia la mañana de este lunes pasado para colocarle cuatro placas de titanio en el pómulo derecho, donde sufrió múltiples fracturas.

Adame ahora reapareció en el programa Ventaneando y el actor lucía irreconocible antes de ser dado de alta. Con moretones, vendas y completamente hinchado, Adame compartió un mensaje desde su cama de hospital: "Hola ¿qué tal amigos de Ventaneando'? les mando un saludo y un abrazo. Agradezco la preocupación y bueno pues sí, ya me hicieron la operación de emergencia, me pusieron 4 placas de titanio, había una quinta posible fractura pero no pasó".

Ya estoy en recuperación y si todo va bien salgo mañana", dijo este martes, para confirmar este miércoles que ya fue dado de alta.

