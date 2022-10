Con dedicatoria especial: Carlos Rivera hará '¿Quién es La Máscara?' en honor a su difunto padre

Ciudad de México.- El cantante Carlos Rivera regresará a la televisión poco más de un mes de la muerte de su padre, con la cuarta temporada del programa '¿Quién es La Máscara?', que volverá a emitirse después de tres exitosas emisiones anteriores. El intérprete reveló que está muy contento de volver a ver sus compañeros, y entrevista para 'Cuéntamelo ya', hasta se dio tiempo para bromear con Juanpa Zurita.

Es como la escuela, literal, me divierte mucho '¿Quién es La Máscara?' Es un programa que sigo haciendo y quiero seguir haciéndolo por lo mismo; es un programa familiar que para ti también significa venir a reírte, a pasártela bien, a molestar a Juanpa Zurita", manifestó el cantante.

Fue en ese momento de la entrevista que el influencer entró a cuadro para jugar con Rivera, quien le dijo: "Estamos hablando bien de ti, Juanpa". "Por eso te quiero tanto y confío en ti, porque siempre dices cosas bonitas", le contestó Zurita; "Que nadie te diga que no puedas", respondió Carlos; "Digan lo que digan", concluyó Juanpa.

Después de las bromas, Carlos Rivera abrió su corazón para revelar que la realización de esta cuarta temporada está dedicada a la memoria de su padre, quien murió hace un mes. Mencionó que es real la frase "el show tiene que continuar" y que él como artista saldrá a sonreír aunque por dentro esté destrozado.

Yo sé que obligarme a reír, a bromear, me va a ayudar mucho porque dejará de ser una obligación y podré disfrutar de la vida, creo que la vida sigue, tú sigues aquí y tú tienes que continuar. A mi papa es lo que más le hubiera encantado, no le hubiera gustado verme triste, era súper bromista y es la mejor manera de homenajearlo, a él le encantaba verme en televisión, le encantaba ir a mis conciertos, entonces no puedo dejar de hacer lo que le hacía feliz a él", manifestó.