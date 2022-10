"Definitivamente fue abuso": Heredera de una cadena hotelera denuncia a prestigiosa institución

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La influencer y empresaria Paris Hilton ha estado en el ojo del huracán desde hace semanas, pues primero mediante redes sociales pidió ayuda a la gente de California para ubicar a su mascota, un perro de raza chihuahua que desapareció y por la cual ofrece 10 mil dólares como recompensa, evento por el cual contrató a siete médiums que le aseguraron que el can estaba con vida, lo que claro la llevó a ser criticada por creer en los supuestos videntes.

No obstante, ahora ha atraído la atención de los medios debido a que denunció haber sido víctima de abuso sexual y psicológico mientras estuvo en la Escuela Provo Canyon ubicada Utah, lugar donde personal que no tiene que ver con la medicina, le aplicaba a ella y a otro grupo de jóvenes estudios que con el tiempo le hicieron darse cuenta que no tenían nada que ver con la salud y que todo se trató de una forma de agresión.

"Muy tarde en la noche, esto sería alrededor de las 3 o 4 de la mañana, nos llevarían a mí y a otras niñas a esta habitación y nos realizarían exámenes médicos", explicó.

A través de una entrevista concedida al New York Times, la heredera de la cadena de hoteles que lleva su nombre denunció que los estudios que les realizaban no los practicaba personal médico sino otros presuntos profesionales que además ejercían daño psicológico y al borde del llanto, reconoció que por muchos años estuvo bloqueando este duro momento de su vida ya que afirma, todo pasó cuando apenas tenía 17 años de edad.

"Pero está volviendo todo el tiempo ahora, y pienso en ello. Y ahora, mirando hacia atrás como adulto, eso definitivamente fue abuso sexual", aseveró.

Esta institución se enfoca en dar rehabilitación a 'jóvenes problemáticos' y para tener a personas a su cargo, son los padres de familia o tutores legales los que dan la autorización necesaria y, aunque ahorita el nombre de la socialité es tendencia, cabe destacar que no es la primera vez que aborda los tratos que la interior de este sitio se dan pues en la misma pasó por un lapso de 11 meses que le han dejado algunos traumas que sigue sacando a la luz para poner freno al recinto.

"Se suponía que era una escuela, pero [las clases] no eran el enfoque en absoluto. Desde que me despertaba hasta que me acostaba, estaba todo el día gritándome en la cara, gritándome, tortura continua", dijo hace tiempo la estrella de 'This is Paris'.

Hasta ahora, el recinto en cuestión no ha abordado el tema de las declaraciones de Paris Hilton quien lleva varios meses luchando por que las autoridades estadounidenses impulsen una legislación que permita la supervisión de los centros de tratamiento para jóvenes en especial en Utah, algo por lo que más personas como ella han secundado su petición que con esta declaratoria, busca tener un avance significativo.

