En silla de ruedas y ciego: Divorciado y sin exclusividad, galán baja 20 kilos y vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien sufrió un drástico cambio físico, está de vuelta en los melodramas de Televisa y sorprende al hacer fuertes declaraciones. Se trata de Jorge Salinas, quien debuta como villano en la telenovela Perdona nuestros pecados, la cual dio el claquetazo inicial de grabaciones esta semana. El histrión de 54 años dejó en shock a la prensa por su aspecto, pues luce irreconocible luego de haber perdido varios kilos de más.

Salinas debutó en la televisora de San Ángel en 1991 y desde entonces ha actuado en melodramas como Cadenas de amargura, Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder. En uno de sus proyectos, La que no podía amar, dio vida a 'Rogelio', quien está en silla de ruedas. Y de la ficción pasó a la realidad pues el actor tuvo problemas con la columna que le provocaban fuertes dolores, por lo que captado usando una en varias ocasiones.

Tras perder su contrato de exclusividad en la empresa, el actor que se casó con Elizabeth Álvarez tras su primer divorcio, reapareció luciendo irreconocible pues subió más de 20 kilos. Con aspecto desaliñado, Salinas encendió alarmas por su impactante cambio físico. Tras confesar que estuvo a punto de morir luego de sufrir una embolia pulmonar y demás problemas de salud, el galán de telenovelas regresa a la pantalla chica de la mano de la productora Lucero Suárez y habla un poco acerca de su personaje.

El drástico cambio físico de Jorge Salinas

Durante el claquetazo del arranque de grabaciones de su nuevo proyecto, Jorge reveló que su personaje será el de un villano, el cual contrario a lo que se piensa, nunca ha interpretado: "Seré el señor 'Armando Quiroga', un personaje muy humano, con muchos errores. Me encanta, complejo como ustedes como yo. Por fin este es mi primer antagonista, aunque me han querido poner que siempre he hecho antagónicos", comentó en entrevista para el canal de YouTube de Edén Dorantes.

Y añadió: "Estoy muy agradecido con Lucero Suárez por tomarme en cuenta por tercera vez consecutiva y compartir con compañeros como Osvaldo de León, por primera vez con Emmanuel Palomares. Con Sabine Moussier hace años no trabajaba", contó. Al ser cuestionado sobre si habría algo en su vida personal que le gustaría que Dios le perdonara, comentó: "Híjole, no sé, mi soberbia tal vez, mi egolatría (...) si te dedicas a esto, los actores somos ególatras. Nos gusta el aplauso pero que nos paguen y nos paguen bien porque me vienes a ver a ver a mí entonces tienes que pagar. es algo que trabajar todos los días y ser agradecido".

Y dejó en shock al confesar que ya no debería estar aquí en la tierra: "Yo no debería estar aquí por Dios, y aquí sigo, porque he vivido tantas cosas que Diosito me tiene aquí por algo", comentó y al hablar del día en el que pierda la vida, explicó que le gustaría que lo cremaran. "Yo espero que sea para darle algo a mis cachorros, a todos y cada uno de ellos. El legado de los seres humanos se refleja en nuestros hijos y el tipo de ser humano que vayan a ser ellos", reveló.

Por otro lado, reporteros no pudieron evitar elogiar al histrión por lo bien que lucía al bajar kilos de más y verse rejuvenecido. Tras ser cuestionado sobre cómo mejoró su aspecto, Salinas admitió que usa cremas hidratantes para el rostro, bebe mucha agua y se alimenta bien, recordando el papel de un hombre ciego que hizo el año pasado en SOS Me estoy enamorando: "El proyecto pasado con la señora Lucero era yo una botarga invidente porque así también hay seres humanos, ahora me parecía que tenía que haber un cambio radical y este personaje era muy vanidoso e impecable en su vestir, en su actuar y palabras pero con malicia".

Finalmente, al ser cuestionado sobre qué opina de los que se molestan porque ya no les dan protagónicos jóvenes, manifestó: "Ellos no son actores, ellos salen en la tele. Si quieres ser actor, haces de todo, son personajes y tú eres el protagonista de tu personaje como lo eres de tu vida. No son los jóvenes son los que venden. Las señoras ven a las personas maduras y les gusta la pareja joven pero vean Hollywood, son gente madura porque sus personajes son los que tienen peso y algo que decirle a la vida", finalizó.

Fuente: Tribuna