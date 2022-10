"Lárgate de 'VLA'": Todo TV Azteca explota contra Kristal Silva tras pelea con Gabo Cuevas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 12 de octubre la famosa conductora Kristal Silva se volvió víctima de las peores críticas de parte del público del programa Venga la Alegría y es que no les agradó la forma en la que respondió a unos comentarios que Gabo Cuevas hizo en su contra. El conocido reportero de espectáculos aseguró que la exreina de belleza está siendo favorecida en el reality ¡Quiero Bailar!.

Sí, aunque el programa de canto apenas tiene tres días al aire, hace algunas horas ya se vivió la primera pelea entre sus participantes y esta fue protagonizada por nadie más y nadie menos que los exparticipantes del reality Survivor México. Aunque Gabo había tenido una muy buena presentación en el estreno, durante esta mañana recibió duras críticas por parte del jurado y además le dieron un 3 en su calificación.

Como era de esperarse, el especialista en farándula no se quedó callado y se defendió de los fuertes comentarios que hicieron en su contra: "Dormí 3 horas, como saben soy reportero, estuve en clases, llegué tarde al llamado y se me hace injusto que me den un 3 cuando hubo peores que yo y les den un 7". Cuevas explicó que le había prometido a sus fans no meterse en polémicas en este reality, sin embargo, señaló que no puede dejar pasar este tipo de injusticias.

Gabo le reclama a los jueces de '¡Quiero Cantar!'

La gente me ha dicho 'no seas lioso, no seas intenso, no te vuelvas loco' y prometí no hacerlo pero me parece muy injusto, se me hace injusto que a otras personas les den un 7", añadió.

Los comentarios que hizo Gabo iban dirigidos directamente a Kristal, quien en esta ocasión interpretó el tema Cuando baja la marea y no lo hizo muy bien. La presentadora y modelo de 30 años tomó el micrófono para responder a su colega de canto y le dijo que hizo muy mal en alzar la voz cuando apenas van unos días de concurso: "Tienes que ser más listo. No te vas a ir la primera semana. A veces el silencio es la mejor estrategia".

Silva aseguró que el reportero de VLA se echaría al público de TV Azteca encima por lioso y le recomendó mejor no refutar las críticas del jurado. Lastimosamente, la famosa conductora estaba en un error pues quien sí desató la furia de los televidentes fue ella, debido a que más de uno considera que la producción del matutino sí la está favoreciendo y además también le pidieron dejar ¡Quiero Cantar! pues ella ya tuvo la oportunidad de concursar el año pasado.

Me cae bien Kristal pero ya no tenía que estar en este show".

Ya bye Kristal, qué hueva contigo, lárgate del programa si no te gusta".

Mija la que ya le está empezando caer mal al público eres tú".

Fuente: Tribuna