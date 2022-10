Lo manda a la friend zone: Sofía Aragón explota en Instagram y desmiente romance con Marco Fabián

Comparta este artículo

Ciudad de México. La querida presentadora y modelo Sofía Aragón, quien hasta hace unas semanas formaba parte de TV Azteca y presuntamente renunció para irse a Telemundo, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans de las redes sociales pues hace algunas horas salió a hablar del supuesto romance que mantiene con el futbolista mexicano Marco Fabián, según información filtrada por la revista TVNotas.

Un supuesto amigo del exjugador de Chivas platicó en exclusiva con la mencionada publicación y sacó a la luz que ellos estaban intentando empezar un nuevo romance luego de que ambos terminaran sus compromisos con sus exparejas: "Llevan unas cuantas semanas saliendo, pero los dos están muy emocionados y va todo viento en popa", dijo el informante. Presuntamente Sofía acompañó a Fabián en el estreno de su película para demostrarle su amor:

Ya para que Sofía haya venido solo para verlo y estar con él una noche, son ganas de querer estar con la persona y él anda fascinado con ella, la mira con ojos de amor", agregó.

Aunque los seguidores de Aragón, quien renunció al matutino Venga la Alegría: Fin de semana hace casi un mes, estaban muy contentos de saber que estaba rehaciendo su vida sentimental con el famoso futbolista luego de llevarse una tremenda decepción amorosa con su exprometido Francisco Bernot, hace algunas horas ella misma rompió el silencio y mandó un contundente mensaje a través de sus historias de Instagram.

La presentadora tapatía de 28 años se mostró un tanto molesta por la publicación que hizo TVNotas sobre su vida sentimental y señaló que está harta de que le inventen romances: "Hoy amanecí con la noticia de que me inventaron un novio más, ya saben que me inventan un novio por mes, yo no tenía ni idea", expresó y posteriormente negó tajantemente haber iniciado un noviazgo con Marco, a quien llamó su mejor amigo.

Vengo a confirmar que es una mentira, brindo por mi soltería, brindo por esos novios que me inventan, brindo porque las mujeres tenemos derecho a tener muchos amigos, salud por todo lo que me inventan".

Aragón, quien hizo su debut en la empresa del Ajusco como concursante del certamen Mexicana Universal en 2019, dejó muy en claro que ella y cualquier mujer tiene derecho a amigos y también no dejó de repetir que ella es la mayor fan de sus amigos, por lo cual siempre los estará apoyando y eso no quiere decir que haya algo más que una amistad: "Si no te rodeas de personas que se emocionen más que tú por tus éxitos estás con la gente equivocada", advirtió.

