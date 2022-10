No era de 'Ojos marrones': Famoso cantante le niega una foto a Tania Rincón por "falta de tiempo"

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Tania Rincón mediante su participación en el programa de radio La Caminera, relató el momento bochornoso que vivió en el Festival Multiverso, luego de que un famoso cantante de Venezuela de nombre Lasso, le negó una foto previo a salir al escenario, esto luego de que ella le solicitara una instantánea al considerarse como su fan.

En su relato la presentadora indicó que no hay problema, pues ella cree que es posible porque iba con su novia y no quiso meterse en problemas, sin embargo, sus compañeros Fran Hevia, Fernando Gay y Pablo Chagra argumentaron que es rápido una foto, por lo que el intérprete de Ojos Marrones debió haberse detenido unos segundos para interactuar con ella.

Hay que reconocer es talentoso, pero no me quiso dar una foto... A lo mejor es porque iba con la novia", dijo Tania.

Según las causas por las que negó la instantánea es que ya faltaba poco para saltar al escenario, por lo que tomó la iniciativa de negarse a ser fotografiado, sin embargo, muchos consideraron que fue mal de su parte hacerle ese desplante a una reconocida conductora, pues si así se porta con ella cómo serán con los fans que viven en el anonimato.

Equis, no importa que no me haya dado mi foto, total ya nos vamos... Me dan una foto ahorita ustedes (a sus compañeros de cabina)", finalizó.