Pablo Montero: El polémico actor de Televisa revela si toma terapia por su alcoholismo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace solo unos horas, Pablo Montero fue exhibido en redes sociales por presuntamente no querer pagarle a un mariachi que contrató para cantar en un restaurante; además de que amenaza a los presentes y les pide cooperación. El polémico suceso salió a la luz en TikTok y ya está siendo muy comentado de forma negativa, pues no es la primera vez que el famoso está envuelto en una polémica del estilo.

Ante esta situación, Pati Chapoy, en su programa Ventaneando, reveló la primera reacción que ha tenido el cantante y actor por este hecho, debido a que en los últimos meses ha sido señalado por tener problemas con la bebida, mismo que le costó no aparecer en el final de la serie biográfica de Vicente Fernández y ser denunciado por una periodista a la que agredió cuando le preguntó por el tema.

Nos comunicamos con Pablo y dice que este video es de hace muchísimo tiempo, y exacto, no pasó a mayores, y ahora vuelve a estar en el candelero por la entrevista que realizó con Ventaneando y vuelven a salir cosas", explicó la titular del show de TV Azteca sobre este incidente.

Previo a esta declaración, en la emisión se transmitió la entrevista que Montero sostuvo con Chapoy en la que justamente aborda sus problemas y reconoce que sigue tomando terapia, pero no para combatir sus problemas adicciones. "Sí, desde hace como un mes en este sentido, también tengo que tomar terapia de lo otro, yo ya lo hablé con mi novia, en el aspecto femenino, eso es importante. La primera que tengo es una de estrés y de controlar tus arranques (de ira)", dijo el intérprete.

Sin embargo, Pati le reiteró sus problemas con el alcohol, y ante la pregunta directa sobre si no piensa ir a terapia por esta situación, Pablo únicamente mostró su negativa a esta posibilidad y terminó por evadir el tema.

Ya, sí, claro, no nada más desde ahorita, de antes, pero fueron unas internadas, sí, (estuve internado) como 3 meses. Muchos beneficios, no nada más para eso, las cosas que traes aquí adentro, que te hacen caer en excesos de tomar, y después te pones triste, y lloras, ese tipo de borracheras de voy a tomar por días, pero eso no te deja nada bueno, porque tienes cosas que guardas y no las trabajas", declaró.

A partir del minuto 31:06

Fuente: Tribuna