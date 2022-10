Tras brutal accidente, Victoria Ruffo manda duro mensaje a Eugenio Derbez: "Me da mucho gusto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Victoria Ruffo reapareció ante diversos medios de comunicación y habló como nunca antes acerca de su exesposo Eugenio Derbez, con quien ha mantenido un fuerte pleito desde que se separaron hace más de dos décadas. La protagonista del melodrama Corona de lágrimas envió un fuerte mensaje al productor y actor mexicano luego de sufrir un brutal accidente en el que acabó con el hombro destrozado.

Durante un evento público en la CDMX, la primera actriz de Televisa fue cuestionada acerca de la salud de su exmarido, quien tuvo una dura caída mientras jugaba un videojuego de realidad virtual, y señaló que el histrión acabó tan lastimado porque ya está "viejito": "José Eduardo está al entendido de qué tiene su papá, pobrecito la verdad porque ya está viejito entonces ya se le rompen los huesos", expresó.

Asimismo, Victoria relató ha sido su hijo José Eduardo Derbez quien está más al pendiente del intérprete de personajes como el 'Lonje moco': "Siempre ha estado al pendiente. Ahora están muy unidos, eso me da mucho gusto", comentó la 'Queen de las telenovelas'. Como se recordará, ella y Eugenio no terminaron su relación bien pues lo acusó de haberla ilusionado con una boda falsa y por ello hasta la fecha le guarda mucho rencor.

Ruffo, quien ahora está casada con Omar Fayad, relató que la única forma en la que ella se volvería a reunir con Derbez es en la boda del hijo que tienen en común, pero descartó tajantemente que se vaya a dar una reconciliación entre ellos: "Eso no, pero sí todas esas cosas que nos hemos dicho, pues la vida cambia y pasa y hay que ir madurando y creciendo. La vida se puede ir en un ratito, entonces para que guardas tantas cosas, pero de ahí a reconciliación no".

No obstante, la protagonista de telenovelas como La Madrastra resaltó que ella no le desea el mal a nadie, ni siquiera a Eugenio, por lo cual le pone bastante feliz que él ya se esté recuperando satisfactoriamente: "A mí me da mucho gusto, somos seres humanos y tenemos que echarnos la mano de alguna manera y, por supuesto, no desearle daño a nadie ni mal...", comentó Victoria, quien incluso dijo que hacía oración por la salud de su exesposo.

Es el papá de mi hijo, eso es lo más importante".

La esposa del exgobernador de Hidalgo también relató que ella vivió una muy terrible experiencia usando un casco de realidad virtual, pero afortunadamente no tuvo tan malas consecuencias con Eugenio: "A mí una vez me pusieron ese aparato y la sensación es horrorosa, yo estaba pegada a una pared, pero petrificada porque decía, su me muevo me voy a caer al precipicio, mis hijos estaban muertos de la risa".

