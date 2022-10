VIDEO: Aun con lágrimas sobre el escenario, Belinda responde así al 'hate' de sus exnovios

Comparta este artículo

Zapopan, Jalisco.- La noche del 11 de octubre será una de las más recordadas por los residentes de Zapopan y otros municipios de Guadalajara que acudieron a las tradicionales Fiestas de Octubre, evento que además representó el regreso de Belinda a dicha entidad del bajío y por lo cual fue recibida con un 'mar' de ovaciones, algo que provocó que la rubia de ojos verdes rompiera en llanto mientras interpretaba uno de sus temas más exitosos.

La cantante continúa en el ojo del huracán debido a que su expareja sentimental, Christian Nodal ha dado de qué hablar durante algunas prestaciones. Fue precisamente en Guadalajara donde un hombre encontró al intérprete de Botella tras botella en una cantina y, al calor del momento, ambos no solo cantaron las rancheras a todo pulmón, sino que además hubo un fuerte insultó a la intérprete de Luz sin gravedad. Semanas después en un palenque en la tierra del tequila, el público insultó a coro a la ojiverde, algo por lo cual el sonorense solo se remitió a responder que no podía controlar la boca de todos, llevándolo a recibir críticas en redes por su comportamiento poco caballeroso.

Ahora con su regreso a Guadalajara, Belinda se volvió tendencia no solo por el Cover que hizo del tema Best of you de la agrupación de rock Foo Fighters o por el hecho que una mujer le pidiera ayuda para revelar el sexo de su bebé, sino porque además en medio de su espectáculo sonó una oración que muchas fanáticas han replicado en las redes sociales, lo cual se ha traducido como una fuerte respuesta a sus exparejas, en especial porque Nodal, Lupillo Rivera y Chris Angel se han tatuado desde su nombre hasta algo relacionado con ella, como los enormes ojos verdes que el ahora novio de Cazzu tenía en todo el pecho.

"Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mi y que mi nombre lo lleven tatuado, amén", decía la grabación.

De inmediato, los aplausos se hicieron escuchar mientras que en redes remarcaron la habilidad de Belinda para usar todo a su favor, incluso lo que algunos de sus exnovios han considerado un desliz. "Muy bien Beli ganando como siempre" o "Sólo ella puede usarlo mejor a su favor y no enojarse", fueron algunos de los comentarios que se leen mientras el video continúa replicándose en cada red social.

Además de este icónico momento, Belinda ha sorprendido por mostrarse vulnerable, no por los desplantes que ha tenido de sus exparejas, sino porque mientras interpretaba el tema Lo Siento, no pudo evitar llorar ante la entrega del público, algo por lo que insistió en que el amor era recíproco generando más aplausos y gritos de apoyo. En cuanto a la mujer que le pidió revelar el sexo de su bebé, la cantante mostró que estaba por recibir a una niña a quien le pidió considerar 'Belinda' para nombrarla.

