Adiós 'Hoy': Tras exhibir catálogo de Televisa y un divorcio, exgalán de TV Azteca llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien formó parte de las filas de TV Azteca durante años y hace unos meses causó controversia al confirmar que sí existió un supuesto catálogo de actores en Televisa, justo como se dice que hubo uno de actrices, aparece en Venga la Alegría con duro mensaje contra su expareja. Se trata de Juan Vidal, quien tras comprometerse con Niurka, nuevamente se le va encima a Cynthia Klitbo, con quien sostuvo un romance de algunos meses tras su divorcio.

El histrión de origen dominicano debutó en TV Azteca en 1999 en el melodrama Besos prohibidos. También actuó en Como en el cine, sin embargo, en 2006 debutó en Televisa al hacer Las dos caras de Ana. En 2010 volvió al Ajusco para unirse al elenco de La Loba, La mujer de Judas, Las Bravo y Tanto Amor. Para 2016, Vidal volvió a la televisora de San Ángel, donde ha participado en Vino el amor, Mi marido tiene familia, La Piloto II, Soltero con hijas y Mi fortuna es amarte.

Cynthia Klitbo estalló contra Juan Vidal

Luego de que en entrevista con la periodista Inés Moreno revelara que sí existió el presunto catálogo de Televisa, en el que supuestamente personas poderosas como ejecutivos, productores o empresarios escogían a alguien para "pasar la noche" a cambio de algún beneficio o protagónico, ahora Vidal traiciona al programa Hoy donde había estado como invitado hace unos años y da una entrevista a Venga la Alegría.

Luego de terminar con Cynthia Klitbo y de que ella lo acusara de deberle dinero y maltratarla psicológicamente, el histrión se comprometió en matrimonio con Niurka Marcos, a quien conoció en el reality de Telemundo La Casa de los Famosos. Y ahora, tras la reacción de la villana de telenovelas a su compromiso con la cubana, Juan Vidal fue abordado por la prensa a su llegada a la CDMX y estalló en contra de Cynthia, pidiéndole dejarlo en paz.

El dominicano incluso dijo que la actriz presuntamente habría comenzado un "juego mediático" para desprestigiarlo sin ninguna razón. A más de ocho meses de su ruptura, Vidal reaccionó a que la actriz rompiera en llanto afirmando que aún no podía superar el daño que él le había hecho: "Yo no tengo nada qué decir del tema, yo el tema lo cerré hace mucho tiempo, lo cerré bien, ella se ha encargado desde que yo entré en La Casa de Los Famosos a hacer una campaña muy nefasta y muy baja. De verdad que Dios la bendiga y me deje tranquilo", expresó.

Sobre la denuncia de violencia psicológica que entabló Cynthia en su contra, el artista dijo: "Lo que hay desde siempre es una orden de restricción, que ella puso hacía mí, para que yo no me le acercara. Me encanta eso, porque es lo único que me ha dado la garantía de que me dejen de molestar, de que me dejen de amenazar, las amenazas de Rey Grupero hacía mí, de ella hacía mí. Yo estoy aquí, y saben dónde vivo porque de hecho han ido a molestar a mi casa".

Finalmente, al escuchar que Klitbo quiere que le pague las consultas psicológicas, Vidal estalló y exhibió detalles de la vida personal de su expareja: "Ella lleva tratamiento psicológico hace más de 30 años, ha sido violada, acusada, golpeada, se ha peleado con maridos a golpes, a cuchillas, no es mi problema, sus traumas psicológicos vienen de otra época. Yo duré con ella seis meses, de los cuales tres estuvimos separados".

