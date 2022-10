Adiós TV Azteca: Tras 9 años retirada y divorcio de ejecutivo de Televisa, actriz vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien estuvo casada con un ejecutivo de Televisa y hace 9 años se retiró de la actuación, causó tremenda sorpresa pues hace algunas horas reapareció en el programa Hoy con una fuerte declaración. Se trata de Natalia Esperón, quien hizo su debut en la empresa de San Ángel protagonizando el exitoso melodrama Agujetas de color de rosa en 1994.

La intérprete originaria de la CDMX luego tuvo la oportunidad de unirse a novelas como La antorcha encendida, El niño que vino del mar, Por un beso, La esposa virgen y En nombre del amor, sin embargo, en el 2013 decidió poner pausa a su carrera tras finalizar las grabaciones de Amores Verdaderos. Fue hasta este 2022 que Natalia volvió al Canal de Las Estrellas apareciendo en el melodrama Corazón Guerrero que hace unas semanas llegó a su fin.

Durante los últimos días el nombre de Esperón ha estado por todos lados debido a que dio una íntima entrevista a Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube en la que habló como nunca antes acerca de la muerte de su bebé y de su divorcio de un poderoso ejecutivo de Televisa. La mañana de ayer miércoles 12 de octubre en el programa Hoy retomaron parte de esta plática donde la actriz por fin confesó si su exesposo Pepe Bastón le fue infiel.

Natalia, quien en su tiempo alejada de los medios subió 9 kilos pues ella misma admitió que se descuidó, estuvo casada con el exdirectivo de San Ángel hasta 2005 cuando confirmaron su separación luego de que uno de sus trillizos falleciera a días de nacer. En su plática con Castañeda, la intérprete de 47 años admitió que la muerte del pequeño sí desgastó su relación con Pepe y echó por borda que este la hubiera engañado.

Otra cosa, la gente piensa que Pepe me dejó por Eva y no tiene nada que ver, si sacan la cuenta de mis hijos cuánto tienen, pues no, no tienen nada que ver. Lo ponen muchas veces como el malo".

La egresada del CEA de Televisa señaló que Bastón no le puso el cuerno con Eva Longoria como muchos piensan y explicó que su separación se dio mucho antes de que él comenzara a salir con la actriz de Hollywood: "Él continuó su vida, pero en otra época, no tuvo nada que ver con nosotros, absolutamente nada y qué bueno aclararlo". Esperón hizo hincapié en que Pepe no fue el malo de la historia y destacó que hasta la fecha se llevan muy bien, por lo cual habló maravillas de él:

Es un padre espectacular y con mi familia ha sido muy lindo, apoyador, es la relación que vas construyendo. Un divorcio no es un fracaso y Pepe y yo tuvimos que estar juntos por el tiempo que tuvimos que estar juntos".

Natalia y Pepe Bastón en su boda

