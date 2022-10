Captan a Gustavo Adolfo Infante en Televisa y despotrica contra Gaby Spanic y Sergio Mayer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gustavo Adolfo Infante no ha parado de estar metido en polémicas luego de su pelea con sus compañeras del programa Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado. Ahora, el periodista fue captado en las instalaciones de Televisa la mañana de este jueves 13 de octubre. Su presencia causó asombro a los reporteros que lo interceptaron a su salida de las instalaciones de San Ángel.

Tras cuestionarle sus motivos para estar en la competencia, el conductor respondió: "Vine a visitar a un amigo. Yo soy, desde hace 19 años, 20 años casi, exclusivo de Grupo Imagen para México, por lo cual no puedo trabajar en ninguna otra televisión abierta en México que no sea Grupo Imagen". Asimismo, el titular de De primera mano habló sobre las recientes polémicas y asuntos legales en los que ha estado involucrado.

Durante la conversación, Gustavo Adolfo actualizó el tema de la demanda que ganó contra Gaby Spanic, asegurando que Sergio Mayer fue quien la asesoró en el proceso y hasta le habría pagado los abogados. "Yo creo que la señora Spanic fue muy mal aconsejada, muy mal informada, porque Sergio Mayer le pagó los abogados, le puso los abogados", sostuvo.

Y es que Infante afirmó que después de muchos meses de defensa por parte de la actriz y de tratar de llegar a buenos términos de su parte, se dio la resolución definitiva en la que sí o sí, Gaby tendrá que pagarle el dinero exigido o será embargada.

Las autoridades de México protegen la libertad de expresión, tal es así que un tribunal colegiado me acaba de dar la razón de que Gabriela Spanic no tiene nada que reclamar del supuesto daño moral, que tenemos tantos años con este juicio. Me ha hecho perder tiempo, dinero, esfuerzo y finalmente la señora está forzosamente obligada a pagarme lo que me debe, han de ser como 20 mil dólares, 400 mil pesos", expresó el famoso.

Asimismo, indicó que el ex Garibaldi inició un proceso legal en su contra por daño moral y estaría exigiendo una cifra millonaria como compensación, contando con la asesoría del mismo abogado que utilizó Spanic en su momento. "El mismo abogado está defendiendo a Sergio Mayer que me está denunciando por daño moral y aparte quiere 1.6 millones de dólares porque dice que él perdió un reality”, contó.

El presentador asegura que no tiene miedo a la demanda de Mayer, pues indicó que se encuentra bien asesorado por sus abogados y le dijeron que no tiene nada de qué preocuparse. "Quiere obtener dinero demandando a las personas, ese es Sergio Mayer. Yo estoy esperando que continúe la demanda, pero mis abogados me dicen que no tiene ninguna, ni la más mínima de ganarme", concluyó.

Fuente: Tribuna