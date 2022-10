Conmoción en la farándula: Tras abusar de sus empleados, afamada actriz se convierte en 'abuela'

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Recientemente, la hija de una afamada celebridad se presentó a un gran evento en Nueva York, Estados Unidos, donde logró impactar a la prensa debido a que su 'pancita' alcanzaba a mostrarse a pesar de que llevaba un 'outfit' suelto. Esta noticia llega poco más de 1 año después de que contrajo nupcias con una influyente figura de la música estadounidense. Entérate de quién se trata.

En el año 2006, Meryl Streep se encontraba encantando al mundo con su brillante interpretación de 'Miranda Presley', quien solía abusar de todos sus empleados en la exitosa película, El diablo viste a la moda. Mientras que 2 años después dio un giro radical al aparecer en el musical de basado en las canciones de Abba, Mamma Mia!, donde dio vida a 'Donna' a una rebelde pero amorosa madre. Resulta ser que su papel de este filme no estaba muy alejado de la vida real.

Como algunos sabrán, Streep es madre de la actriz Grace Gummer, quien el año pasado contrajo nupcias con la influyente figura de la música, Mark Ronson. De acuerdo con información de Page Six, la noticia salió a la luz el pasado martes, 11 de octubre, cuando la pareja acudió al 50 aniversario de la revista W, en Nueva York. Como se mencionó anteriormente, la famosa no ocultó su embarazo, mismo que se podía notar incluso por encima de su holgado atuendo.

Fotografía de Grace Gummer y Mark Ronson

Parece ser que el futuro nieto de Meryl llegará a una familia donde será sumamente amado, tan sólo basta ver las publicaciones que Mark le dedica a Grace para notar cuan enamorado se encuentra de ella. Y es que, parece ser que antes de conocerla no se había enamorado de tal manera, ya que, según él, luego de haber comenzado a estar con la actriz fue que comenzó a decir las "tonterías" que las personas enamoradas solían decir.

Cuando la gente solía decirme que su cónyuge era su mejor amigo, pensaba que estaban soltando tonterías o que eran una extraña anomalía del amor. Ahora me identifico con alguien que dice tonterías", señaló el especialista en música

Publicación de Mark Ronson

Hasta el momento, Meryl Streep no ha mencionado nada acerca de su futuro nieto en sus redes sociales, de hecho, la famosa es conocida por casi no utilizar Twitter o Instagram, por lo que se puede presumir que su reacción fue completamente privada, aunque no se descarta el hecho de que esté esperando alegremente a su nuevo nieto, quien se espera, llegue al mundo hasta el año 2023.

Fuentes: Tribuna