Desfigurada y en la cárcel: Tras divorcio y 10 años retirada, protagonista de Televisa llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz y cantante, quien se divorció del padre de sus hijos luego de que su boda fuera televisada y lleva 10 años sin hacer una telenovela en Televisa, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Lucero, quien empezó su carrera artística siendo solo una niña en programas como Chiquilladas y protagonizó melodramas como Chispita, Alborada, Lazos de amor, Mañana es para siempre, Soy tu dueña y Por ella soy Eva, esta última en el 2012.

La llamada 'Novia de América', quien tuvo uno de los finales más trágicos de telenovela en Mañana es para siempre (2008), pues su personaje 'Bárbara Greco, alias 'La Hiena', acabó desfigurada tras ser quemada viva y en la cárcel, se casó con Manuel Mijares el 18 de enero de 1997 en una mediática boda que fue transmitida por Televisa y conducida por Silvia Pinal. Al ser una de las parejas más cotizadas de la farándula, su relación causó mucha polémica.

Aunque estuvieron varios años juntos y tuvieron a dos hermosos hijos, Lucero impactó al divorciarse Mijares en el 2011 luego de una década de matrimonio. Ahora, reaparece en redes del programa Hoy pues el portal Las Estrellas recordó cómo fue que ambos compartieron escena en la pantalla chica. Como se recordará, ambos interpretaron el tema de entrada de la telenovela El privilegio de amar de 1998, sin embargo, el cantante también hizo su debut en los melodramas al lado de su exesposa.

Según el video, Mijares tuvo una aparición especial en Lazos de amor, telenovela de 1995 producida por Carla Estrada donde la llamada 'Novia de América' hizo tres personajes: 'María Guadalupe', 'María Fernanda' y 'María Paula'. Mijares no solo cantó en uno de los capítulos del melodrama, sino que también aceptó actuar en una de las escenas porque en ese entonces tenía un romance con la artista en la vida real. En la trama, el personaje de una de las trillizas protagonistas, 'María Guadalupe', gana un concurso de canto, en el cual Mijares era la estrella musical invitada y le entrega un premio.

Desde entonces, el cantante no ha vuelto a aparecer en un melodrama y se ha dedicado a hacer los temas musicales para otras telenovelas, aunque esta no era la primera vez que aparecían juntos en ficción pues ya habían actuado juntos pero en la película Escápate conmigo, en los años 80. Aunque en la actualidad cada uno tiene pareja, fanáticos no pierden la esperanza de que alguna vez reanuden su relación, aunque ellos lo han negado y continúan conviviendo pero solo por trabajo en giras musicales.

