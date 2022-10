Desfigurado y divorciado: Tras hundir a Legarreta en 'Hoy', galán de Televisa aparece en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien despotricó contra la conductora Andrea Legarreta luego de abandonar el programa Hoy, reaparece en el programa Ventaneando de TV Azteca luciendo irreconocible. Se trata de Alfredo Adame, quien ya fue dado de alta luego de tener que ser sometido a una cirugía de emergencia luego de la golpiza que le propinaron dos hombres afuera de su casa, y por la cual casi pierde un ojo.

Como se recordará, Adame fue uno de los galanes de telenovela más cotizados de los años 90, participando en melodramas como Yo no creo en los hombres, Retrato de familia y Más allá del puente, sin embargo, tras su divorcio de Mary Paz Banquells el actor empezó a protagonizar fuertes pleitos con otros famosos y no ha salido de varios escándalos, como cuando hundió a Andrea Legarreta públicamente, acusándola de presuntamente serle infiel a su esposo y de haberlo vetado en Televisa.

Alfredo Adame en 'Retrato de Familia'

Luego de más controversias, hace unos días Adame acabó desfigurado luego de recibir una fuerte golpiza afuera de su casa, resultando gravemente herido de un ojo y con varias fracturas en el rostro. El daño fue tan severo, que doctores no descartaban la posibilidad de que el exconductor de Hoy quedara ciego. Tras ser intervenido de urgencia este lunes, Adame ahora aparece en el programa de Pati Chapoy para hablar de su estado de salud.

Visiblemente hinchado aún y luciendo irreconocible, Adame se enlazó con Ventaneando a través de una videollamada y dijo: "En mi casa recuperándome. Ahorita estoy un tercio de lo que estaba ayer, me he estado poniendo hielo, más árnica y todo esto. Me dieron de alta ayer a mediodía, me fue muy bien. En realidad nunca me dolió del 1 al 10 más del 2. La operación sí fue complicada, me pusieron 4 placas de titanio", señaló.

Y sobre el ojo dijo que afortunadamente no lo perderá: "Está muy inflamado, afortunadamente no hubo desprendimiento de retina, ayer oftalmólogos entraron y ya, mañana voy a una ecografía para que estén muy seguros". Y sobre los dos hombres detenidos, comentó que ya se presentaron dos videos y que el video que está en redes sociales no incluye "un minuto y medio" antes de cuando argumenta inició la pelea, sosteniendo que no fue él quien habría empezado el pleito.

"La denuncia penal ya está hecha y todo, me la traen a firmar y se va a levantar. Los videos se presentaron para el peritaje. Si es cierto lo que los policías, médicos y yo, dicen, que me golpeó con el puño o con un objeto contundente, entonces esto cambia de riña con lesiones dolosas a homicidio en grado de tentativa", dijo. Finalmente, reveló que no le molestan los memes, afirmando que él es un hombre tranquilo a menos que lo insulten y provoquen.

Fuente: Tribuna