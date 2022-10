Está de regreso: Queen estrena canción interpretada por Freddie Mercury quien murió hace 31 años

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Este jueves 13 de octubre, la legendaria agrupación de rock Queen sorprendió a los fans al publicar el video del tema Face it alone, canción que marca el regreso de la banda luego de ocho años de no mostrar nada nuevo; sin embargo, este tema ha resultado más trascendental aún pues en la voz está Freddie Mercury quien falleció el pasado 24 de noviembre de 1991 a consecuencia del Sida.

Hace algunos meses, Brian May y Roger Taylor, líderes de Queen, revelaron que este tema ya lo habían grabado durante la década de los 80 pero por diversas razones nunca salió a la luz, por lo que en el verano fue redescubierta y trabajada para mostrarla a los fans quienes de nueva cuenta escuchan la voz del finado cantante acompañada de quienes fueran sus compañeros por varios años.

En la misma entrevista, el guitarrista y baterista de Queen respectivamente, informaron que durante las sesiones del álbum titulado 'The miracle' fue que grabaron este tema y, pese a que las ventas los llevaron a tener números que todos celebran, nunca tomaron la decisión de relanzar el material con temas que quedaron 'enlatados'. Este evento les ha dado la oportunidad de seguir difundiendo música aún cuando en la voz cuentan con el apoyo de Adam Lambert, ganador de American Idol.

"Nos habíamos olvidado de este tema, pero ahí estaba, esta pequeña joya. Es maravillosa, un verdadero descubrimiento. Es una pieza muy apasionada", resaló Roger Taylor.

Instagram @officialqueenmusic

El próximo mes de noviembre, Queen relanzará el álbum 'The miracle' y fue precisamente este material el que la agrupación lanzó dos años antes de la muerte de Mercury a consecuencia de una neumonía producto del Sida. El lanzamiento además será para celebrar un aniversario luctuoso más del que es para muchos considerado una leyenda, al tiempo que es el material más recuente lanzado con la voz del finado cantante. El último material similar salió en 2014.

"Después de todos estos años, es genial escucharnos a los cuatro (...) trabajando en el estudio en una gran idea de canción que nunca llegó a completarse (...) ¡hasta ahora!", reveló May.

La última presentación de Queen ante el público fue durante el Jubileo de Patino de la Reinas Isabel II. Ellos fueron los que abrieron el magno concierto para celebra a la entonces monarca que dicho sea de paso, se han convertido en la más longeva de la historia. La agrupación eligió este nombre como un homenaje a la monarquía, al tiempo que aspiraban a ser igual de majestuosos que la corona, algo que consiguieron pues siguen siendo de los más reconocidos a nivel internacional.

Fuente: Tribuna