Karla Sofía Gascón le envía un mensaje a Televisa por 'recordarle' su pasado

Ciudad de México.- La actriz española, Karla Sofía Gascón envió un contundente mensaje a su anterior casa Televisa, luego de que esta la desechara, por lo que ahora encontró acomodo en TV Azteca, donde actualmente pertenece al reality MasterChef Celebrity, mismo que goza de un gran rating, por lo que en varias ocasiones le ha ganado a la televisora de San Ángel.

En su mensaje, Karla Sofía arremetió en contra de la estrategia para ganarle la audiencia a la empresa del Ajusco, esto debido a que pusieron la película de Nosotros los Nobles, al mismo tiempo que se transmitía el ya mencionado reality, pues cabe mencionar que ella actuó en dicho proyecto, pero en aquella ocasión hizo un personaje masculino, pues fue ante de su cambio de identidad.

Además añadió una emblemática frase, la cual llamó la atención de sus seguidores, quienes han seguido su trabajo desde hace 20 años, pues cabe destacar que ella por mucho tiempo estuvo en Televisa, donde participó en proyectos como, Corazón salvaje, Llena de amor, Una familia con suerte, Como dice el dicho, entre otros más.

El presente y el pasado peleándose en el mismo espacio y tiempo. No se preocupe Televisa, yo no veto a nadie, nos vemos cuando gusten, también he pasado muy buenos ratos allí", escribió.

Por otra parte, ella recordó en aquella ocasión en el que le mencionaron que estaba vetada, esto luego de que se presentó para trabajar como de costumbre, sin embargo, no le dieron el acceso, esto a pesar de que ya tenía varias años perteneciendo a la empresa, por lo que no le quedó otra opción que irse de independiente, en producciones de plataformas.

les voy a contar algo que me sucedió hace muchos años cuando llegué por primera vez. Una señora jefa me dijo, ‘que sepas que si trabajas allí no vas a trabajar aquí’ y yo le contesté, 'tengo treinta y no sé cuántos años y no he trabajado nunca con ninguna ¿me ve usted mal?’", recordó.