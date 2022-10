Pleito en 'MasterChef Celebrity': Actriz rompe el silencio y despotrica contra esta concursante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece ser que el pleito se encuentra a la orden del día en el reality show de TV Azteca, MasterChef Celebrity, donde una polémica concursante decidió romper el silencio y revelar que no "aguanta" a una de las concursantes. Hecho que quizás habría dado mucho de qué hablar si hubiera ocurrido en las cámaras del programa de telerrealidad, pero lo cierto es que lo hizo por medio de Instagram, donde habló a detalle del tema.

Se trata de la ya denominada villana de al temporada, Karla Sofía Gascón, quien durante la jornada del pasado miércoles, 12 de octubre, despotricó en contra de una de las integrantes del show culinario, a quien se refirió como 'Doña Perfecta'. Si bien en el texto de la aplicación de la cámara multicolor no dio nombres, la actriz de Rebelde (2022) anexó una imagen en donde se le puede ver charlando en el balcón con Lorena Herrera, por lo que es más que probable que la pelea sea con ella.

Fotografía de Lorena Herrera en 'MasterChef Celebrity'

Como algunos recordarán, en la última emisión del programa, tanto la celebridad de Siempre Reinas y la estrella de Nosotros los nobles subieron al balcón y aunque muchos podrían considerar que estaban teniendo una charla amena, Gascón denunció que esto no fue así, ya que, se incomodó después de que la actriz de Amores con trampa comenzara a hacerle preguntas sumamente personales

Queridos fans (pagados o no, me vale) de 'Doña Perfecta', efectivamente, al igual que ustedes a mí, yo no la aguanto a ella. Y me callo, por decoro, porque la conversación que tuve que tragarme ese día ahí arriba, haciéndome preguntas muy poco elegantes sobre mi sexualidad, no fue fácil, yo ya no sabía si tirarme del balcón.

Créditos: Instagram @karsiagascon

Aunque Karla brindó algunos detalles de la conversación, sí aclaró que no daría mayor información que lo anteriormente mencionado, debido a que la ponía de "malas" recordar lo ocurrido. Por otro lado, parece ser que, las personas que disfrutan del show, no se enterarán de esta premisa, ya que, la propia Gascón aseguró que "lo cortes no quita lo valiente" y cuando le toque participar con la famosa en cuestión, la tratará con respeto.

Eso no quita que le desee lo mejor para su vida ni que deje de ser amable si volvemos a coincidir o a trabajar en cualquier otro proyecto. Lo cortés no quita lo valiente. Soy una persona educada, he compartido varios momentos de risas con ella, pero no es mi carnal

Cabe señalar que hubo reacciones encontradas en la sección de comentarios, ya que, si bien hubo quienes apoyaron a Karla Sofía (de hecho habría sido la gran mayoría) sí hubo un par de personas que decidieron encararla, asegurando que ella se llevaba pero no se aguantaba, y mencionaron el tema de los comentarios negativos que habría estado expresando sobre el resto de sus compañeros durante esta nueva edición del reality show.

Fuentes: Tribuna, Instagram @karlasiagascon