Salió del clóset: Tras 25 años retirada de Televisa y veto de Chapoy, actriz llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien dejó las telenovelas de Televisa hace 25 años, aparece en las pantallas de Ventaneando. Se trata de Yolanda Andrade, pues Pati Chapoy de nueva cuenta arremete contra ella y la señala como una de las "detractoras" de Verónica Castro, quien recientemente fue acusada de haber tenido presuntas conversaciones impropias con menores de edad. En el programa de TV Azteca ventilan que habría sido una fan de la sinaloense quien acusa falsamente a Verónica.

Como se recordará, Yolanda Andrade quien es abiertamente lesbiana y ha tenido romances con varias mujeres del medio, destapó que tuvo una larga relación con la madre de Cristian Castro y hasta que se casaron en una ceremonia simbólica en Ámsterdam. Esto siempre fue negado por la actriz, aunque la conductora de Montse & Joe ha asegurado que no está mintiendo y hasta reveló que le fue infiel a su exnovia Montserrat Oliver con ella y que cuando andaban incluso viajó a París solo para verla luego de una pelea.

Yolanda Andrade y Verónica Castro

Yolanda, quien ha desarrollado toda su carrera en Televisa y protagonizó telenovelas como Buscando el paraíso y Sentimientos Ajenos antes de enfocarse en la conducción desde 1997. La conductora de 50 años nunca se ha quedado callada y hace poco opinó sobre la polémica que involucra a 'La Vero', luego de que el youtuber Jorge Carbajal filtrara unas supuestas videollamadas en las que señala que la protagonista de Rosa Salvaje presuntamente hablaba con chicas menores de edad.

Luego de que Andrade no confirmara, pero tampoco descartara, que las acusaciones contra Verónica sean verdad, afirmando que "si Carbajal lo dice, ellos no son capaces de decirlo si no tienen los pelos en la mano", ahora Pati Chapoy nuevamente se le va a la yugular tras un pleito que tuvieron hace apenas unos días. En pleno programa de Ventaneando, Pati contó que las acusaciones de acoso contra Verónica vendrían de una joven panameña de 19 años llamada Tiara, quien sería fanática de Yolanda.

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

La periodista comentó que esa persona sería amiga y "fiel seguidora" de Yolanda, a quien nombró como una de las "detractoras" de Verónica Castro: "Resulta que esta Tiara es muy amiga de Yolanda Andrade. Por ahí viene toda esa maledicencia", sostuvo Chapoy. En el programa de TV Azteca se compartieron imágenes en las que aparentemente Tiara, quien en las plataformas digitales se hace llamar "Chica pizza", enviaba detalles y mensajes a Andrade, quien incluso una vez le agradeció públicamente.

El supuesto Instagram de Chica Pizza

Conjuntamente, la emisión de espectáculos mostró un fragmento del video donde presuntamente Tiara envió un sentido mensaje a Yolanda, acompañado de fotos donde la actriz aparece con Montserrat Oliver. En el programa se detalló que el clip reafirma su teoría con respecto a que Tiara es la joven que se encuentra detrás de la cuenta de Instagram @ 1_chicapizza al mostrar que en redes también hay cuentas de la joven con el usuario @soytiara y el emoji de una pizza.

Finalmente, el programa mostró los mensajes en los que otras jovencitas reprueban la actitud de Tiara contra Castro, además de acusarla por presuntamente haberlas estafado económicamente, dejando entrever que por ser fanática de Yolanda habría procedido de esta manera contra Verónica. Cabe mencionar que Yolanda aún no ha hablado al respecto, por lo que hasta ahora estas teorías aún no han podido ser confirmadas.

Momento a partir del minuto 27:10 del video:

Fuente: Tribuna