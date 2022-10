Se volvió hombre: Tras 9 años desaparecida de Televisa, exactriz de TV Azteca se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de 9 años desaparecida de las telenovelas de Televisa, una famosa actriz reaparece en las pantallas de Ventaneando en TV Azteca. Se trata de Kika Edgar, quien no solo es una estupenda cantante, sino también una gran actriz. Aunque por ahora está más enfocada en la música, la artista mexicana apareció en el programa de Pati Chapoy para reaccionar al romance que tiene el actor Humberto Zurita, con quien decían que tenía un romance, y Stephanie Salas.

Como se recordará, Kika empezó su carrera en la actuación de la mano de la televisora de San Ángel en 1999. Participó en melodramas como Cuento de navidad, Primer amor... a mil por hora, Clap...El lugar de tus sueños, Amor Real, Contra viento y marea, Pasión, Atrévete a soñar, La fuerza del destino, Porque el amor manda y Mentir para vivir, la última que hizo en el canal de Las Estrellas en el 2013.

Kika Edgar en 'Contra viento y marea'

Kika, quien se ha transformado en hombre en varias ocasiones, una de ellas en Contra viento y marea donde dio vida a 'Álvaro Serrano' en el 2005 y otra caracterizándose como el español Raphael en el reality Tu cara me suena, acaba de participar en El Retador y aunque no se coronó como la ganadora, ahora sorprende al regresar a las filas de TV Azteca para dar una enrtrevista exclusiva luego de que ya en el 2017 debutara en la empresa como actriz en Nada Personal.

Aunque actualmente participa en la tercera temporada de La Reina del Sur por Telemundo, Kika rompió el silencio en el programa de Pati Chapoy luego de que su gran amigo Humberto Zurita y la madre de Stephanie Salas decidieran confirmar su romance ante los medios de comunicación. Ya que ella, aunque está casada con Jorge Corrales, fue señalada de tener una relación con Zurita en varias ocasiones, ahora deja atónitos al dedicar algunas palabras a la noticia.

Kika Edgar y Humberto Zurita

"Increíble... que lo adoro, los amo a los dos, y que ahora sí que... ¡qué padre!, ¡que viva el amor!", fueron las primeras palabras de la cantante. Y para dejar en claro la felicidad que siente por su colega, manifestó: "Yo la verdad es que estoy feliz, Humberto es una de las personas que yo más adoro, más admiro, más quiero, más respeto, y se merece todo lo mejor y lo más bonito, para él y para Stephi".

Por otro lado, añadió que siempre han sido amigos y nada más que eso: "Yo básicamente he estado en la vida de Humberto como amiga, como soporte para cada uno de los momentos que él ha pasado a través de su vida y me alegra muchísimo todo esto". Y finalmente, aseguró que nunca tuvo conflicto al ser relacionada sentimentalmente con el actor: "No, no, yo sé que…, yo nada más me río, eso es todo, y bueno, cada cosa cae por su propio peso", finalizó.

Fuente: Tribuna