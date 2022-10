Sebastián Ligarde se enfrenta a una terrible enfermedad, afirma periodista

Ciudad de México.- La periodista Inés Moreno, mediante su intervención en su programa de espectáculos, ella afirmó que el actor de Quinceañera, Sebastián Ligarde estaría pasando por un mal momento en su vida, luego de que aparentemente le encontraran un tumor en su cuerpo, del cual esperan que sea benigno, sin embargo, esto aún no se ha confirmado.

Empecé a mandar mensajes y después de varios mensajes que no contestaba, le dije 'bueno, pues si no me quieres contestar, no me contestes', y me dijo 'no, no, no me regañes, lo que pasa es que estoy luchando contra algo muy fuerte’”, argumentó.