Tras 18 años retirada de Televisa y volver a las novelas, actriz llega a 'Hoy' y hunde a TV Azteca

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien permaneció 18 años retirada de las telenovelas de Televisa, reapareció en el programa Hoy durante la mañana de este jueves 13 de octubre y dio un duro golpe al rating de TV Azteca. Se trata de la querida Roxana Castellanos, quien se unió al matutino de Las Estrellas para platicar todo sobre el aniversario número 6 de Cuéntamelo YA! Al Fin.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, debutó en la televisora de San Ángel en 1994 con un pequeño papel en la exitosa serie Papá Soltero y después se unió a melodramas como Volver a empezar, La Mentira, Infierno en el paraíso, Primer Amor... a Mil Por Hora, Alebrijes y rebujos y el último fue Rebelde en 2004. Posteriormente 'La Rox' decidió enfocarse más en la conducción y se consolidó como una de las presentadoras favoritas del canal.

Además de que ha tenido apariciones recurrentes en series como Vecinos y en 2019 protagonizó Mi querida herencia al lado de su exnovio Paul Stanley. Sin embargo, este 2022 marcó su regreso a los melodramas actuando en la segunda parte de Corona de lágrimas 2: "Después de 18 años de no hacer telenovela, de no pisar un set, de no estar con compañeros actores haciendo telenovela, pues nada, agradecerle a la vida y darme cuenta que no hay que dejar los sueños atrás", dijo Roxana para anunciar su regreso.

La gran amiga de Galilea Montijo explicó que desde que comenzó su carrera no ha dejado de trabajar, sin embargo, estaba encajada solamente en hacer comedia y por ello le emociona tanto volver al drama: "Quise ser actriz de telenovelas y melodramas, pero la vida me llevó a la comedia, que amo hacer comedia, pero ahora que me permita a regresar a hacer un melodrama, estoy feliz, agradecida y muy contenta".

Este jueves 13 de octubre la intérprete de personajes como 'Deyanira Rubí' volvió a pisar el foro del programa Hoy, competencia directa de Venga la Alegría, luego de haber sido conductora de la emisión en los periodos de 2009 a 2012 y en el 2018. ¿La razón de su visita? Ella y todo el elenco del programa Cuéntamelo YA! Al fin se encuentran de manteles largos porque el próximo sábado celebrarán a lo grande su sexto año al aire.

Castellanos fue recibida con los brazos abiertos en el matutino de Las Estrellas pues tanto Gali, como Andrea Legarreta, Raúl 'El Negro' Araiza y su exnovio Paul Stanley le guardan tremendo cariño tras haber compartido por años en la conducción de Hoy: "A este nene lo amo, pura diversión, empezamos hace 6 años", declaró la conductora y anunció que la nueva integrante de Cuéntamelo YA! Al fin es Carmen Muñoz.

