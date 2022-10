Tras 23 años de trayectoria, afamada actriz rompe el silencio y habla sobre sus duros inicios

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Actualmente, ella es una celebridad de talla mundial que ha participado en alrededor de 35 películas; sin embargo, no nació famosa, lo que la llevó a esforzarse mucho más. Es por esta razón que dicha histrionista decidió romper el silencio y recién habló sobre sus duros inicios, a través de la revista Elle Magazine, ¿quieres saber de quién se trata? Entonces, no dejes de leer.

Corría el año 2001 cuando Disney lanzó una nueva película que encantó a grandes y a chicos, se trata de El Diario de la Princesa, misma que contaba con grandes nombres de la industria como Julie Andrews, Héctor Elizondo y Sandra Oh; sin embargo, la protagonista era una talentosa jovencita quien hasta ese entonces no era demasiado conocida en la industria del cine, Anne Hathaway, misma que rápidamente se ganó el corazón de la audiencia y no tardó en aparecer muchos más filmes.

Anne Hathaway y Julie Andrews en 'El Diario de la Princesa'

La originaria de Brooklyn, Nueva York, logró fascinar a propios y ajenos tras aparecer en cintas de renombre como en la saga de Batman con Christian Bale y Tom Hardy, así como en El diablo viste a la moda, One Day, Guerra de novias, Alicia en el país de las maravillas y Los Miserables, cinta que le valió el Oscar a 'Mejor actriz de reparto', aún así, antes de disfrutar de todo este éxito, la actriz pasó por una mala época.

Resulta ser que, previo a convertirse en 'Mía Thermpolis', Anne habría sido una persona sumamente enfocada a su trabajo, hecho que le habría provocado perderse de "grandes momentos", debido a que se esforzaba por hacer bien sus colaboraciones, lo que la llevaba a no disfrutar de los primeros papeles grandes que obtuvo o incluso de su nominación a los Premios de la Academia, debido a que se estresaba por pensar en que la gente la rechazaría por su discurso.

Al comienzo de mi carrera, estaba preocupada tan preocupada por equivocarme que perdí muchos grandes momentos porque estaba muy estresada", detalló la actriz de 'Elle Magazine'

Anne Hathaway y Meryl Streep en 'El diablo viste a la moda'

Afortunadamente, con el pasar de los años y tras tener una trayectoria de 22 años en la actuación ha logrado regular sus emociones lo que le permite ser más relajada y disfrutar de sus "primeras veces", incluso asegura que se ha convertido en una persona más amable consigo misma, ya que en un principio tendía a ser su mayor crítica: "Estoy en un punto de mi vida en el que sé que tener una primera vez en algo extraordinario como ese es la única vez que sucede".

Actualmente, Anne Hathaway se encuentra casada con Adam Shulman con quien procreó a sus dos hijos, Jonathan Rosebancks y Jack. Mientras que sus fanáticos se encuentran esperando el lanzamiento de su próxima película, Armageddon Time, a su vez, pudieron disfrutar de su actuación en We Crashed, la miniserie en donde interpretó a Rebekah Neumann, misma que se estrenó en el presente año.

