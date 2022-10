Tras dar a luz a su segundo hijo, Irán Castillo hace tremenda confesión a sus fans

Ciudad de México.- El pasado mes de febrero, la protagonista de S. O. S. Me estoy enamorando, dio a luz a su segundo hijo, Demian, a quien concibió con el coach, Pepe Ramos. Y aunque ha participado en algunos proyectos, como Las Bravas de HBO y la puesta en escena de Fiebre de sábado por la noche, la celebridad ha procurado estar presente en la crianza de su bebé, pero más allá de todo ello, la actriz de Clase 406 sorprendió a sus fans tras hacer esta tremenda publicación.

Como algunos recordarán, en el año 2014, la también cantante paralizó a sus fanáticos e incluso se hizo de más adeptos tras demostrar su gran talento en el baile, cuando participó en Bailando por un sueño, junto a Telésforo Martínez, con quien ganó el tercer lugar del reality show de talentos conducido por Latin Lover. Y aunque ya pasaron cerca de 8 años de que este programa de telerrealidad llegó a su fin, Irán no olvida todos los retos a los que tuvo que enfrentarse.

Resulta ser que, durante la tarde de este jueves, 13 de octubre, la actriz de Los pecados de Bárbara y Qué te perdone Dios compartió un video sobre su participación en el show de Televisa, en el que aparece bailando nada más y nada menos que quebradita, un género musical que es principalmente conocido por su dificultad, esto es debido a que la pareja en cuestión debe realizar complicadas acrobacias y giros rápidos (varios de ellos en el aire), lo que abre la posibilidad de algún accidente.

Irán Castillo y Telésforo bailando quebradita

Pese a ello, tanto Castillo como Telésforo fueron calificados con excelencia en aquella emisión, incluso fueron felicitados por los jueces en turno, como Fey, quien pese a tener que darles un voto secreto no se reservó ningún alago para la pareja. Tras varios años de este evento y después de que la pareja se coronara como la tercera mejor de aquella emisión Irán recuerda este baile con mucho cariño.

Si bien, la artista se veía sumamente segura de sí misma e incluso se recuperó rápidamente de una caída que tuvo en medio de la quebradita, lo cierto es que esta danza resultó ser todo un reto para ella, hecho que no dudó en rememorar en sus redes sociales. Y es que, según información proporcionada por la propia Irán, en el pasado ella jamás creyó que sería capaz de bailar este tipo de música con tal maestría, por lo que alentó a sus fans a hacer aquello que no creyeron ser capaces que lograrían.

Nunca me imagine que yo pudiera bailar quebradita. Y sobre todo que me gustara. Me gustó mucho y fue para mi todo un reto", declaró la famosa