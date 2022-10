Tras faltar a la reunión de RBD y no ir a la boda de Maite Perroni, Dulce María envía este mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado sábado, 8 de octubre, Dulce María se convirtió en tema de conversación debido a que tanto ella como Poncho Herrera fueron los grandes ausentes en la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar, hecho que por sí solo no resaltaría mucho de no ser porque previamente la cantante ya había evitado acudir a las reuniones de la banda, incluso hace algunos meses tuvo roces con la página oficial de Twitter, porque promovieron el concierto de Anahí y no su tributo de RBD en los 90's pop tour.

Como algunos recordarán, a finales del año 2020, RBD tuvo su gran reunión en un concierto virtual conocido como Ser o Parecer; sin embargo, en aquel entonces causó gran revuelo que la escritora de Dulce Amargo no se presentara, esto pese a ser uno de los miembros más importantes de la banda. Aún así, Dulce María descartó tener algún conflicto con la agrupación en el programa de entrevistas de Yordi Rosado, donde aclaró que sino había asistido al show fue porque estaba embarazada, además la pandemia de Covid-19 se encontraba en su apogeo, por lo que no quería poner en riesgo a su bebé.

Como se mencionó anteriormente, la celebridad volvió a dar de que´hablar el pasado sábado cuando, de nueva cuenta, la banda se reunió en la boda de Maite y nuevamente, Dulce no asistió. Aunque la cantante no explico en sus redes sociales el motivo de su ausencia, felicitó a Perroni y a Tovar, por medio de sus historias de Instagram, donde le deseó lo mejor a la pareja en esta nueva etapa de sus vidas, lo que de alguna manera aclaraba que no tenía ningún problema con sus excompañeros.

Felicitaciones de Dulce María a Maite Perroni

Créditos: Instagram @dulcemaria

Recién el pasado miércoles, 12 de octubre, la intérprete de 'Roberta Prado' compartió una fotografía de ella con su esposo, Paco Álvarez porque ambos estaban cumpliendo 3 años de su boda civil, motivo por el que la exintegrante de Jeans le envió un conmovedor mensaje en el que, más que nada, resaltaba lo feliz que había sido con su esposo durante este tiempo, además le agradeció por todo el apoyo que le había dado.

Paco Álvarez. Te amo y agradezco todos los días habernos encontrado y estar con un hombre como tú que me hace sentir amada, comprendida, apoyada, con ganas de seguir cumpliendo mis sueños, me encanta despertar y saber que estamos juntos y agradezco cada paso que hemos dado para lograr los sueños que hemos construido, y valoro, agradezco y celebro todos los días nuestro amor. Te amo, te admiro y agradezco caminar la vida de tu mano

Dulce María envía mensaje a Paco Álvarez por su aniversario

Créditos: Instagram @dulcemaría

De manera similar a como la propia Dulce María la felicitó por su boda, Maite Perroni aprovechó la oportunidad para eliminar cualquier especulación sobre alguna enemistad entre las dos y le envió un mensaje de felicitación a su excompañera de Rebelde: "Qué así siga siendo siempre Dul, bendiciones", pero la actriz de Sin ti no puedo, no fue la única en reaccionar, ya que Anahí hizo lo propio y comentó: "Feliz aniversario".

Créditos: Instagram @dulcemaría

Fuentes: Tribuna, Instagram @dulcemaria