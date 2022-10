Tras luchar contra las adicciones, afamado cantante pierde la vida; piden dinero para su funeral

Comparta este artículo

Nashville, Estados Unidos.- El pasado 18 de julio del presente año, un querido cantante estadunidense fue localizado sin vida en Nashville, Tennessee. A casi tres meses del triste acontecimiento la policía de dicho estado reveló cuál fue la causa de muerte. A su vez, su hija abrió una cuenta en GoFoundMe para recaudar fondos para el funeral de su padre, ya que, según sus propias palabras, él habría estado arruinado y no contaba con dinero o seguro en caso de que falleciera.

Se trata de Nolan Neal, quien saltó a la fama luego de aparecer en los reconocidos programas de telerrealidad: America's Got Talent y The Voice. Si bien, en ambos shows se resaltó el gran talento del intérprete de temas como Lips of an angel, Send me a butterfly y Better Than Me, lo cierto es que, más allá del glamur musical, este hombre estaba luchando con su adicción a las sustancias tóxicas y a las bebidas alcohólicas.

De acuerdo con una entrevista que la celebridad brindó para el medio WBIR, en el año 2020, él habría acudido a rehabilitación en el año 2010, pero recayó tras unirse al a banda de rock Hinder, donde era común celebrar con bebidas después de cada logro: "Recuerdo que pretendía ser normal. Me estaba mintiendo a mí mismo diciéndome que podía controlarlo", declaró el famoso en aquella ocasión. Parece ser que, al final de cuentas el famoso no logró vencer a sus adicciones.

Resulta ser que este jueves, 13 de octubre, el medio estadounidense Page Six reveló en exclusiva que el médico forense del condado de Davidson, en Nashville, declaró que el músico perdió la vida debido a una "toxicidad aguda por drogas combinadas". Y es que, parece ser que Neal habría combinado sustancias como morfina, metanfetamina, fentanilo y acetilfentanilo; fue debido a esta combinación que el cantante de 41 años terminó por perder la vida.

Por su parte, la cadena NBC (a la cual pertenecen America's Got Talent y The Voice) emitieron sus condolencias por medio de Twitter, después de que la noticia salió a la luz. Por su parte, la hija de Nolan emitió una serie de agradecimientos a los fans de su padre, por el apoyo económico que enviaron, luego de que ella creara un cuenta en GoFoundMe para recaudar dinero, mismo que sería destinado a los gastos funerarios de la celebridad, esto debido a que el hombre no contaba con apoyo o un seguro que pudiera cubrir un funeral digno.

