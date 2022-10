Tras quedar fuera de 'Hoy' y acabar sin un peso, conductora llega a 'VLA' y hunde a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora Talina Fernández, quien formó parte de las filas de Televisa durante más de 47 años, sorprendió a los televidentes pues hace algunas horas apareció en el programa Venga la Alegría de TV Azteca e hizo una fuerte declaración en contra de su antigua casa. Como se recordará, la afamada periodista ya había hecho acusaciones en contra de San Ángel hace varios años luego de ser despedida.

Como se recordará, la llamada 'Dama del buen decir' empezó su carrera en los años 70 y destacó trabajando en varios programas y noticieros como Viva el domingo, Noche a noche, Rim Bom Video, Hasta en las mejores familias y Nuestra casa. También formó parte del elenco original del programa Hoy y estuvo al aire por más de 20 años en su emisión Taliníssima. Lamentablemente en 2019 la también locutora de radio perdió su trabajo y también se quedó sin contrato de exclusividad.

Talina Fernández en 'Hoy'

Tras la llegada de la pandemia, la radiofusora donde había trabajado por décadas cerró y ella se quedó sin la única fuente de ingresos que tenía. Luego de su duro despido, Talina cayó en quiebra y tuvo que poner en venta algunos de sus bienes para salir adelante, como sus joyas: "Llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas; pues salí de Televisa y no me... ¿Cómo se llama eso cuando te pagan por tu salida? Pues aquí no me tocó"...", dijo hace años.

Por fortuna, Fernández pudo recuperarse gracias a la contratación de Imagen TV como parte del elenco de Sale el Sol y actualmente concursando en el reality MasterChef Celebrity de TV Azteca. Durante la mañana de este jueves 13 de octubre la querida conductora de 78 años apareció dando una entrevista exclusiva al programa VLA en donde de nueva cuenta salió en defensa de su hijo Coco Levy.

Como se recordará, el productor de cine fue acusada por acoso sexual en contra de Danna Ponce y actualmente hay una carpeta de investigación en su contra, sin embargo, su famosa madre dice sentirse tranquila pues confía en su inocencia: "Estamos tranquilos, creo en mis hijos, todo va estar bien... él va a firmar cada 15 días y luego yo no sé lo que siga, pero tiene buen aspecto", dijo contundente.

Danna Ponce denunció a Coco Levy

Talina afirmó que el exjecutivo de Videocine no pisará la cárcel y adelantó que tiene pruebas para demostrar su inocencia: "Tiene algunas cositas guardadas que sorprenderán a los que eran sus amigos y demostraron ser una porquería", confesó mediante la videollamada. La 'Dama del Buen Decir' cerró la entrevista lanzando un contundente mensaje a Televisa pues los acusa de haberles dado la espalda a ella y a su hijo en este complicado momento:

Videocine depende de Televisa y lástima, era nuestra casa y yo sé que ahí hay muchos que son una mugre".

