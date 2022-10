Tras volver a Televisa, Omar Chaparro se viste de luto y su esposa le pide que regrese a casa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado mes de septiembre, miles de personas se paralizaron después de que se anunció el regreso de Omar Chaparro a uno de los reality shows más exitosos de Televisa (en los últimos tiempos): ¿Quién es la máscara?; sin embargo, parece ser que tuvo que pagar un alto precio por regresar a este programa, ya que, no pudo estar en casa para despedirse de un ser querido.

Todo ocurrió durante la tarde de este jueves, 13 de octubre, cuando el actor de Todas caen y No manches Frida compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, aunado a un conmovedor mensaje el que anunció que su querida mascota, un encantador perro raza Show Dog, que se caracteriza por su tamaño pequeño, voluminoso pelaje y patas cortas. De acuerdo con las declaraciones del famoso, 'Nico' (así se llamaba su can) perdió la vida el día de hoy, lo que lo embargó de sentimientos encontrados porque no se pudo despedir de él.

Estoy feliz por 'Nico' acaba de reunirse en el cielo con su amada 'Daysi', pero muy triste porque se me ha ido y no me despedir de él, ya no lo podré abrazar, ni tirarme en el suelo con el para recibir esas muestras de amor incondicional que sólo te puede dar un amigo del alma. Te extraño demasiado 'Nico', siempre te querré

Omar Chaparro anuncia que 'Nico' falleció

Es probable que el famoso no haya logrado decirle adiós a su mascota, debido a que tanto él como su familia viven, desde hace varios años, en Los Ángeles, Estados Unidos, y como se mencionó al principio de esta nota, el histrión de Como caído del cielo, actualmente se encuentra trabajando en las grabaciones de ¿Quién es la máscara?, por lo que no habría podido estar presente cuando su querido amigo dio su último suspiro de vida.

Cabe señalar que muchas celebridades empatizaron con el dolor de Omar, principalmente aquellas que también sienten un gran amor por sus mascotas, entre ellas se puede mencionar a Ana Brenda Contreras, Patricia Manterola, Latin Lover, Alessandra Rosaldo, Joey Montana, Laura Gil, Adriana Fonseca, Jesse y Joy, aunque el comentario más conmovedor fue el de su esposa, Lucy Chaparro quien le pidió que volviera a casa: "Ya, ven", mencionó la joven.

'Nico' y 'Daisy'

Es menester mencionar que este hecho ocurrió tan solo dos semanas después de Omar fuera fuertemente criticado en redes sociales por compartir el video de un perro, que caminaba en dos patas para montar en un scooter. En aquel entonces, muchos usuarios señalaron al conductor de Sabadazo por compartir este tipo de contenidos, debido a que estos videoclips se lograban con base en la tortura y maltrato psicológico de los canes.

