VIDEO: Galilea Montijo recuerda la ocasión que lloró al enterarse de un terrible asesinato

Ciudad de México.- Una de las famosas más queridas y talentosas de México, es sin duda Galilea Montijo. La conductora ha brillado en grandes proyectos de Televisa como Pequeños Gigantes, Me pongo de pie, El gran show de los peques, Hoy, Netas Divinas, entre muchos otros más. Ahora Galilea está dando de qué hablar por una sensible anécdota que contó en vivo.

La esposa de Fernando Reina se animó a hablar sobre el perdón en una de las últimas emisiones del programa Netas Divinas. Junto a Roxana Castellanos, Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magun, la presentadora y actriz abrió su corazón y aseguró que en una ocasión viendo televisión se topó con un programa que recopila juicios reales de Estados Unidos.

En uno de esos episodios se topó con un caso que la dejó helada, pues se trató sobre un padre que le habló directamente al asesino de su hija y le perdonó el terrible crimen: "Yo te perdono, porque yo no sé qué habrá pasado por tu corazón. Por más que yo te quiera odiar a mi hija no me la va a regresar Dios ni la vida. Yo terminé llorando".

Las palabras del afectado tocaron las emociones de Montijo y la hicieron reflexionar sobre el sincero "perdón que le otorgaba el señor" y sobre los rencores que muchas veces las personas guardan por problemas muchos más pequeños y que al final terminan causando más daño a ellos mismos.

Cabe mencionar que hace no mucho, la conductora de televisión reveló con qué celebridades ha tenido enfrentamientos a lo largo de toda su carrera, y algunas de las personas que nombró fueron Andrea Legarreta (con quien las discusiones no se volvieron mediáticas), Laura Bozzo, entre otros. La pelea con Laura Bozzo fue sin dudas una de las más sonadas, y la misma se realizó cuando la peruana trabajaba en Televisa.

En aquel momento la llamada Señorita Laura le había pedido que le cambiaran el horario laboral a Galilea Montijo porque no le gustaba cruzarse con ella en los pasillos del canal. Esta situación las llevó a mantenerse muchos años enemistadas, pero en abril del 2021 se volvieron a ver en el concurso de baile Las estrellas bailan en Hoy. Galilea y Laura se cruzaron varias veces, intentaron mantener una relación formal, pero la realidad es que se evitaban todo el tiempo.

La presentadora también confesó que estuvo enfrentada mucho tiempo con Inés Gómez Mont, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia. Recordemos que Inés fue investigada en el 2020 por presuntas operaciones con dinero de procedencia ilícita. Galilea Montijo también tuvo enfrentamientos con Shanik Berman y Lilí Brillanti, con quien nunca logró cosechar una verdadera amistad a pesar de haber trabajado juntas.

Fuente: Tribuna