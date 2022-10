Adiós Televisa: Tras caer en coma y 9 años desaparecida de TV Azteca, protagonista se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien tiene 9 años desaparecida de los melodramas de TV Azteca, llega a Ventaneando con Pati Chapoy y revela que está de vuelta en la actuación, pero no en televisión sino en teatro. Se trata de la argentina Margarita Gralia, quien empezó su carrera en Televisa en los años 80, sin embargo, se cambió al Ajusco a finales de los 90 donde realmente despegó su carrera como actriz y debutó como protagonista.

Gralia nació en Argentina pero llegó a México hace décadas para trabajar, quedando enamorada del país. La actriz empezó su trayectoria en tierra azteca de la mano de Televisa, actuando en melodramas como Amor Ajeno, La Pasión de Isabela, De pura sangre, Herencia maldita, Atrapada y Caminos Cruzados. En 1997, ante la falta de oportunidades en la empresa para crecer en su carrera, se cambió a TV Azteca.

En la competencia, Gralia actuó en Mirada de Mujer y en 1999 obtuvo su primer estelar en Besos prohibidos. También actuó en proyectos como Cuando seas mía y La heredera, sin embargo, su salto a la fama fue en Amor en Custodia (2005) donde dio vida a 'Paz Achaval Urién' junto a Sergio Basáñez como su galán, Paola Núñez y Andrés Palacios. Tras hacer más proyectos en la televisora como Tengo todo excepto a ti, Entre el amor y el deseo y La mujer de Judas, hizo su último melodrama en 2013, Destino.

Margarita Gralia en 'Amor en Custodia'

Y es que la argentina empezó a tener serios problemas de salud luego de padecer una contracción reversible de arterias cerebrales. Esto causó que la artista tuviera que ser inducida a un coma, pasando por momentos de gran temor y forzándola a un retiro prematuro. Afortunadamente, Margarita se recuperó sin secuelas y aunque hace unos días visitó Televisa, este jueves estuvo como invitada en Ventaneando con Pati Chapoy y contó que ahora está muy bien de salud.

Luciendo más guapa que nunca a sus 67 años, habló de su nuevo proyecto en teatro Los guajolotes salvajes con un elenco conformado por Roberto Blandón, Raquel Garza, entre otros. Sobre su regreso a los escenarios, dijo: "Estoy feliz (...) Me entrego mucho al personaje, que tiene muchos matices", señaló, afirmando que no haría un proyecto si no le entusiasma, contando que estaba esperando algo así para regresar al teatro.

