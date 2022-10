Lo sacaron del clóset: Tras renunciar a Televisa, conductor deja 'VLA' y se 'despide' de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien hace años formó parte de las filas de Televisa y hasta estuvo trabajando en el programa Hoy, desató la preocupación de todos sus admiradores y fans debido a que publicó un extraño mensaje de despedida y este viernes 14 de octubre ya no apareció en el programa Venga la Alegría. Desde hace semanas se ha manejado la versión de que este famoso tendría sus días contados en TV Azteca.

Se trata de William Valdés, quien primero trabajó en la televisión estadounidense, luego llegó a México y se integró al matutino de Las Estrellas donde trataron de conseguirle novia con la sección La Pareja Ideal, pero en 2019 decidió renunciar a la empresa de San Ángel porque recibió una tentativa oferta en el Ajusco, donde lo invitaron a ser conductor digital del reality Exatlón México. Luego se integró a La Academia como co-conductor y posteriormente a VLA.

Elenco de 'VLA'

El también actor y cantante, quien ha enfrentado varios rumores de ser gay e incluso hace meses Cesia Sáenz dio a entender que era bisexual, ha estado en boca de todos desde que Sandra Smester abandonó su puesto en TV Azteca, pues varios aseguran que corre el riesgo de ser despedido porque ya no tiene "protectora". Incluso la propia Laura G confesó que para ella lo mejor es que William deje la empresa para que regrese a trabajar a Miami, cerca de su familia.

Como se recordará, el controversial presentador es de origen cubano y sus familiares más cercanos viven en Estados Unidos. Aunado a estos rumores sobre su posible despido de la empresa rival de Televisa, hace varios días William desató la preocupación de sus seguidores al compartir un extraño mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que da a entender que se irá de la empresa debido a que no le permiten crecer:

Más claro que el agua, hay que tener capacidad de saber cuando no te quieres dejar crecer en algún lugar... It's time to fly (es tiempo de volar)", escribió Valdés.

Fuente: Twitter @laportadaal1

William después señaló que este era un simple mensaje y que se había provocado un caos por él, pero que él estaba tranquilo. Sin embargo, la mañana de este viernes 14 de octubre no se presentó a trabajar en el programa VLA y esto desató más sospechas de que sería despedido, pero en realidad no acudió a trabajar al Ajusco porque está en otro proyecto. Mediante sus historias de Instagram, el cubano mostró que estaba en una filmación pero no dio detalles de qué se trataba.

William está grabando un nuevo proyecto

Fuente: Tribuna