Luto en Televisa: Fallecen 2 actores que grababan película en México; murieron ahogados

Oaxaca, México.- El mundo del espectáculo está de luto, pues el pasado jueves trascendió la muerte de dos actores que se encontraban grabando una película en el estado de Oaxaca, México. Este filme, llamado Noche de Bodas, es dirigido y protagonizado por el exgalán de novelas de Televisa, Osvaldo Benavides, quien actuará junto a la actriz Ludwika Paleta, también talento que alcanzó la fama en la televisora de San Ángel.

De acuerdo con la información compartida por diversos medios, los actores que lamentablemente murieron en medio de la filmación de la cinta de Benavides eran dos extras que decidieron nadar en Playa Majahual, en el municipio de San Miguel del Puerto, luego de tomar un descanso de su jornada laboral. No obstante, no pudieron salir del mar debido al fuerte oleaje. Las víctimas fueron identificadas como Luis Manuel G. S. y Marco Antonio C. P. de 47 y 46 años, respectivamente.

Osvaldo Benavides se estrena como director. Foto: Instagram

Las autoridades señalaron que la tarde del miércoles 12 de octubre del 2022, llegó a dicha playa un grupo de 10 extras, quienes estaban conviviendo luego de terminar las grabaciones del día. En un momento, tres actores decidieron entrar al mar a nadar, no obstante, las fuertes olas comenzaron a empujarlos, por lo que pidieron apoyo a los Servicios de Emergencia. Uno de los talentos logró ser rescatado la noche de ese mismo día, pero los otros dos no.

Las labores de rescate continuaron hasta la madrugada del jueves 13 de octubre, cuando finalmente los agentes y personal de Protección Civil lograron recuperar el cuerpo del actor Marco Antonio C. P., el cual se encontraba en una zona rocosa. Sin embargo, el cadáver de Luis Manuel G. S., aún no es ubicado, de acuerdo con el último reporte. Elementos de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de Marina (Semar) continúan laborando.

Confirman muerte de actores en Oaxaca. Foto: Instagram

Por este siniestro, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE-O) inició la carpeta de investigación 35361/FCOS/HUATULCO/2022. En tanto, Osvaldo Benavides, mediante su cuenta oficial de Instagram, compartió una imagen en la que, sin decir mucho, expresó su sentir respecto a este terrible evento: en la imagen se aprecia un fondo negro sobre el que está colocado un corazón del mismo color y el número 34.

Osvaldo Benavides se pronuncia por muerte de actores. Foto: Instagram

Noche de bodas, cinta en la que participan Marcela Guirado (Soy tu fan) y Daniel Tovar (Mirreyes vs Godínez), lleva un mes de rodaje, y es el debut de Benavides en la dirección.

