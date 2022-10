Salió del clóset: Tras tener cáncer y dejar TV Azteca, actriz de Televisa confirma divorcio en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien estuvo 9 años en TV Azteca y regresó a Televisa, aclara los motivos de su divorcio en redes del programa Hoy luego de que 'saliera del clóset' al hablar de su orientación sexual. Se trata de Rebecca Jones, quien en 2017 encendió alarmas al ser diagnosticada con cáncer de ovario, sin embargo, afortunadamente logró superar la enfermedad en 2019, pese a que este año se dijo que había recaído, aunque ella lo negó.

Como se recordará, Rebecca debutó en la pantalla chica en los años 80 participando en telenovelas como El maleficio, Cuna de lobos, El ángel caído e Imperio de cristal, sin embargo, se cambió a las filas del Ajusco en 1999. Y es que Rebecca sostuvo que perdió su contrato de exclusividad de forma injustificada en el canal de Las Estrellas. En la competencia actuó en La vida en el espejo, El país de las mujeres y Las Malcriadas.

Rebecca Jones superó el cáncer

También estuvo unos años en Telemundo, hasta que en 2010 regresó a Televisa para actuar en Para volver a amar y en 2015 protagonizó Que te perdone Dios, además de que el año pasado hizo ¿Te acuerdas de mí?. La actriz está a unos días de aparecer de nueva cuenta en la pantalla chica pues es parte del elenco de Cabo, melodrama protagonizado por Matías Novoa y Bárbara de Regil, el cual se estrena el próximo lunes 24 de octubre por Las Estrellas.

Ahora, Jones aparece en redes del programa Hoy pues retomaron las declaraciones que dio en el programa Montse & Joe, en donde aclaró los motivos de su divorcio del actor Alejandro Camacho tras 26 años juntos. Aunque eran de las parejas más sólidas del espectáculo, su amor finalmente terminó hace 11 años tras tener un hijo juntos. Después de su separación, como no se le había conocido otra pareja a la actriz, se empezó a rumorar que era lesbiana, lo que ella aclaró.

Twitter @programa_hoy

La actriz siempre ha sido muy reservada con su vida personal, sin embargo, ante los cuestionamientos que recibió y que ponían en duda su orientación, decidió sincerarse y 'salir del clóset', pero como heterosexual: "Vi unos comentarios que pusieron ahí que si ya me había vuelto del otro lado (que era homosexual)", comentó. Y añadió tajante que no le gustan las mujeres: "No, para nada. Me siguen gustando muchos los hombres", sostuvo.

En el programa, Rebecca dejó boquiabiertos al ser tajante sobre el motivo por el cual tomó la decisión de separarse del padre de su hijo Maximiliano. Y es que comentó que fue cuando se dio cuenta que ya no podría trabajar con él: "Cuando fue difícil (trabajar todo el tiempo con él) fue que me divorcié. Para ya no ser pareja, porque después seguimos trabajando juntos". También mencionó que en parte, permanecieron casados porque ante el público eran la pareja perfecta.

Rebecca Jones y Alejandro Camacho

"Si tú ya no estás bien en una situación, no tienes por qué quedarte ahí por complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Es que éramos la pareja perfecta casi casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas", dijo. Por otro lado, resaltó la importancia del amor propio para tomar este tipo de decisiones: "Es muy sencillo, eres feliz hasta que dejas de ser feliz y entonces te divorcias. Es una cosa que pocas mujeres se atreven a hacer en este país. El amor propio es lo más importante que hay", señaló.

Finalmente, comentó que aunque no se llevan mal, no tienen una relación estrecha en la actualidad: "Siempre que me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo: 'pues para eso nos divorciamos'. No se borran (los años de matrimonio), cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quedes estancado ahí", declaró. Como se recordará, el romance entre ambos surgió en los 80's en Televisa y en 1986 se casaron. Tras 26 años juntos, se divorciaron en 2011.

Fuente: Tribuna