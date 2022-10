Se volvió hombre: Tras desfigurarse con cirugías y retiro de Televisa, actriz regresa a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ser criticada por presuntamente abusar de cirugías y 'arreglitos' y de transformarse en hombre, una famosa actriz y cantante reaparece en TV Azteca con una dura noticia. Se trata de Ninel Conde, quien lleva algunos años retirada de las telenovelas luego de que estuviera trabajando en Televisa y luego en TV Azteca. Aunque este año volvió a la televisora de San Ángel, ya no contaría con contrato de exclusividad, por lo que dio una entrevista a Pati Chapoy.

Como se recordará, Ninel debutó en el canal de Las Estrellas en 1995, participando en telenovelas como La antorcha encendida y Luz Clarita. Luego se fue al Ajusco, donde actuó en telenovelas como Catalina y Sebastián y Como en el cine, dando vida a 'Topacio'. En 2004 regresó a San Ángel y se integró al elenco de Rebelde (donde dio vida a la mamá de 'Roberta', interpretada por Dulce María) y Fuego en la Sangre. Tras participar en En Tierras Salvajes, se retiró de los melodramas.

El antes y después de Ninel Conde

Aunque también trabajó en Telemundo, la actriz y cantante de 46 años solo ha estado en reality shows en el canal de Las Estrellas, pues ha estado en Tu cara me suena, y recientemente El Retador, donde se volvió hombre. Sí, aunque ha sido señalada de desfigurar su rostro por supuestos arreglitos, la espectacular mexicana se convirtió en un hombre, luciendo irreconocible. Y es que imitó al trapero boricua Bad Bunny.

Ninel Conde como Bad Bunny

Ninel ahora aparece en Ventaneando para hablar de su hijo Emmanuel, a quien tuvo con su expareja Giovanni Medina. La actriz, quien viajó este miércoles rumbo a Mexicali para ofrecer un show, reveló que no ve a su hijo desde hace dos meses pues según afirma, el juez que autoriza cambios en las visitas al pequeño ha sido muy parcial con ella y no así con el padre del niño. Ninel aseguró que intentó cambiar su día por el viaje a Mexicali, sin embargo, no le otorgaron el cambio.

Se supone que es la convivencia y ojalá no salgan con que no estuve, porque pedí que la pusieran para ayer y nunca me contestaron", dijo.

Y agregó: "Me quedé sin verlo otra vez, ya van dos meses que no puedo verlo y cada vez se rompe más el vínculo. Solicité el cambio para ver a mi hijo ayer desde hace 20 días para verlo ayer en vez de hoy. El juez se tardó años en contestar, luego dijo que le iba a dar vista a la contraparte y nunca contestó y no lo voy a poder ver otra vez. Ya lloré, ya grité, ya pataleé, ¿pero qué hago?", comentó. Por otro lado, dejó entrever que tampoco lo verá en su cumpleaños, el 27 de este mes.

Ninel, su hijo Emmanuel y Giovanni

"De su cumpleaños ni hablamos, van dos años que no me dejan verlo. Es algo muy difícil, muy doloroso pero el juez está muy parcial, ya es muy evidente... le piden que el niño salga del país, no me piden mi visto bueno, solo me avisan. Yo pido un cambio de día, le dicen al papá a ver qué opina y parece que hasta el día de hoy no ha contestado", señaló, mientras que reveló que la última vez que lo vio fue porque la ayudó un tercer que abogó por ella.

Finalmente, le envió un mensaje a su hijo ante las cámaras de Ventaneando: "Te amo hijo, vas a crecer y siempre estaré aquí para ti, el día que quieras y sepas que mamá ha estado siempre, aquí voy a estar, te amo mi amor. Feliz cumpleaños Emmanuel, te amo", finalizó el llamado 'Bombón Asesino', quien traía unos lentes grandes, gorra y cubrebocas.

