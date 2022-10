Se volvió mujer: Tras enviudar y 14 años en TV Azteca, galán vuelve a Televisa y aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien estuvo por años en las filas de Televisa y luego se cambió a TV Azteca donde no solo actuó sino que también se convirtió en productor, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Humberto Zurita, quien empezó su carrera en la televisora de San Ángel, donde trabajó con Christian Bach, quien se convertiría en su esposa. Lamentablemente, la actriz argentina falleció en febrero del 2019 y el histrión enviudó tras más de 30 años juntos.

Como se recordará, Zurita debutó en la empresa de Emilio Azcárraga a finales de los años 70. Actuó en melodramas como De pura sangre, Encadenados y La antorcha encendida y luego se cambió a las filas del Ajusco para protagonizar melodramas como El Candidato, Agua y Aceite y Vivir a destiempo. El actor de 68 años también ha trabajado en Telemundo en series como La querida del Centauro y La Reina del Sur, sin embargo, actualmente estelariza la obra Papito Querido donde aparece vestido de mujer.

Zurita, quien enfrentó la dolorosa muerte de su esposa Christian Bach en 2019, ahora tiene un tórrido romance con la hija de Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, quien confesó era amiga de Bach. En declaraciones dadas en entrevista para el programa Hoy, el querido galán de telenovelas reveló cuál fue la reacción de sus hijos al enterarse que se estaba dando una oportunidad en el amor con la expareja de Luis Miguel.

Zurita tiene un romance con Stephanie Salas

Sobre cómo tomaron la noticia, dijo: "Con el cariño y el respeto que me tienen. Ellos me quieren ver feliz, me quieren ver contento", señaló, además de contar cómo se han adaptado a la idea de tener posibles medias hermanas. "Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: 'oye, voy a llevar a Stephanie' y me dice '¿cómo pa, andas saliendo con Stephanie?', 'Sí, estoy saliendo con Stephanie', 'pues tráetela, sí'", contó.

Por otro lado, la reacción fue un poco más inesperada al hablar de las hijas de Stephanie, pues admitió que ya han convivido juntos: "Oye y también voy a llevar a Camila', 'ay pa, pues no sé si... bueno, está bien'", le dijo Sebastián. "'Oye, también va Michelle' 'ah bueno pues tráete a mis dos hermanas'", reveló Zurita entre risas. Finalmente, contó que su hijo le comentó: "'No sé si estoy preparado para tener dos medias hermanas pero tráetelas papá'".

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna