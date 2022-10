Tras 'casarse' con Osvaldo Benavides, Ludwika Paleta envía mensaje de amor al actor: "Te amo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde de este viernes, 14 de octubre, Ludwika Paleta sorprendió a sus más de 4,3 millones de seguidores en Instagram, después de que le dedicó un amoroso mensaje al prolífico actor de Lo que la vida me robó y The good doctor, Osvaldo Benavides, con quien sacudió a la farándula después de revelar que se habían 'casado', ¿quieres enterarte de todos los detalles? Entonces, no dejes de leer.

Como algunos recordarán, justo después de que explotara la noticia del presunto truene del actor de María la del Barrio con Michelle Renaud, Osvaldo se marchó a la playa y se dedicó de lleno a un nuevo proyecto, mismo que protagonizó junto a su amiga de toda la vida, Ludwika Paleta. Se trata de Noche de Bodas, filme del que únicamente se sabe lo que el histrión ha estado compartiendo en sus redes sociales, pero se puede intuir que se trata de una comedia romántica en la que tanto él como la actriz de Amigas y rivales son pareja.

Durante las últimas semanas, tanto el actor de A qué no me dejas como la estrella de Los exitosos Pérez han estado compartiendo fotografías de su estancia en la playa, por lo que se sabe que la mayor parte del filme (sino es que todo) se desarrollará en estas estas locaciones. De acuerdo con información proporcionada por la propia Ludwika, el día de hoy finalizaron con la grabación de la cinta, hecho que celebró en Instagram con un conmovedor mensaje para Osvaldo.

Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta en la filmación de 'Noche de Bodas'

Y es que, la pareja ha procurado conservar su amistad desde que ambos aparecieron en el remake de Los Ricos También Lloran, que fue protagonizado por Thalía y Fernando Colunga en los años 90. A raíz de ello, ambos continuaron su vinculo, incluso se sabe que habría sido la propia Ludwika quien consoló a Benavides después de su presunto truene con la protagonista de La Herencia, esto según información de Con Permiso.

Por ello, no es de extrañarse que, luego de obtener fama y experiencia, Osvaldo se encargara de preparar un proyecto que estuviera protagonizado únicamente por ellos dos, tal y como mencionó la actriz de Niña Amada Mía en la aplicación de la cámara multicolor: "Hoy queda terminado un proyecto que llevábamos 10 años soñando e imaginado. Una historia que Osvaldo escribió para nosotros y lo hizo realidad. Se me llena el corazón de orgullo por ser testigo de tu constancia, tu pasión, tu dedicación y tu talento. Se me cae la baba de ver en lo que te has convertido"

Elenco de 'Noche de Bodas'

El mensaje de la actriz continúa resaltando las cualidades positivas de Benavides y finaliza con un conmovedor agradecimiento por guiarla durante el proyecto: "Tu liderazgo y tu guía convirtieron este proyecto en uno de esos que se quedan para siempre en el corazón. Gracias Os por ser mi hermano, mi amigo, mi compañero de buenas y malas y mi confidente.Te amo". Cabe señalar que este mensaje no pasó por desapercibido para Osvaldo quien reaccionó emocionado por las palabras de su amiga.

Ya chillé. Te adoro Mika. Este logro es tan tuyo como mío. Qué regalo de la vida crecer juntos y compartir tantas travesuras.

