Ciega y en silla de ruedas: Tras 6 años desaparecida de Televisa, actriz los traiciona con TV Azteca

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien tuvo que retirarse de las telenovelas de Televisa luego de que la enfermedad crónica que padece la dejara en silla de ruedas, aparece en las pantallas de Ventaneando. Se trata de Rosita Pelayo, quien empezó su carrera en Televisa y participó en melodramas com Carita de ángel, Salomé, La fea más bella, Sortilegio y Las amazonas. En 2007 perdió su contrato de exclusividad y en 2016 tuvo que abandonar los foros de televisión.

Pelayo padece artritis reumatoide degenerativa desde hace años y a lo largo del tiempo, esta enfermedad se va complicando. Tras tener que abandonar los foros y retirarse de los escenarios, ella misma ha contado que a veces los dolores son insoportables y ha estado al borde de la muerte, pero ha sabido mantenerse con actitud positiva. Y es que su diagnóstico ha resultado mejor que lo que le habían advertido médicos, pues afirmaron que nunca volvería a caminar y, aunque usa silla de ruedas, sí puede caminar un poco.

Hace unas semanas reveló que no tenía dinero ni trabajo, sin embargo, tiene su monólogo '¿Cómo darle sentido a tu vida? #MeDuelePeroMeRío' en donde habla de su experiencia. Por otro lado, la actriz que negó hace un tiempo que estuviera "ciega" luego de que comentara que tuvo algunos problemas en la vista y aclaró que no es "pobre" ni vive como "indigente" como muchos reportaron.

Pusieron que estaba pobre ya como indigente casi... pero ni alegar eso porque es pura estupidez. Son cosas que no son ciertas... Claro que no, eso del dinero, luego que me iba a quedar ciega", comentó.