Desfigurada: Tras amorío con dueño de Televisa y 15 años vetada, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien tuvo un romance con el dueño de Televisa y años después fue vetada de la empresa por 15 años, sorprendió a toda la audiencia del canal pues hace varias horas reapareció en el programa Hoy. Se trata de la controversial mexicana Lucía Méndez, quien ha sido acusada de abusar del Botox y arreglitos, por ello ya hasta la apodan 'La Cirugía Méndez'.

La estrella mexicana debutó en la televisora de San Ángel en 1972 participando en la novela Muchacha italiana viene a casarse y posteriormente se unió a los melodramas Tú o nadie, El extraño retorno de Diana Salazar, Vanessa, Colorina y Viviana, convirtiéndose en la 'Diva de las Telenovelas'. Desafortunadamente Lucía acabó vetada de esta empresa por 15 años pues no le perdonaron que se fuera a la competencia.

Antes y después de Lucía Méndez

La intérprete nacida en Guanajuato, quien recientemente admitió que tuvo un amorío con su jefe de Televisa Emilio Azcárraga Milmo pese a la enorme diferencia de edad y aseguró no haber interferido en su matrimonio, primero se fue a grabar el melodrama Marielena de la mano de Telemundo y posteriormente apareció en la serie Señora Tentación para luego unirse a las filas de la televisora del Ajusco.

En esta empresa actuó en los proyectos Tres veces Sofía y Golpe Bajo y en 2007 finalmente retornó a Televisa actuando en Amor sin maquillaje. No obstante, al ya no contar con contrato de exclusividad en ninguna televisora ha estado yendo y viniendo, pues en varias ocasiones ha estado de invitada especial en el foro de Venga la Alegría y hasta ha dado exclusivas a Pati Chapoy para su programa Ventaneando,

Sin embargo, la mañana de ayer lunes 14 de octubre 'La Méndez' dio un duro golpe a VLA pues reapareció en Hoy platicando en exclusiva con el conductor y especialista en espectáculos Ricardo Escobar. La intérprete de 67 años habló en exclusiva sobre las declaraciones que ha hecho Laura Zapata en su contra, pues esta actriz no ha parado de repetir que es una persona muy conflictiva y que no se puede trabajar con ella.

Desde la sala de su casa, Méndez también presumió que está próxima a viajar a Argentina para grabar una serie y dijo que a finales de noviembre grabará un nuevo disco. Además dijo que está feliz del éxito que está teniendo su proyecto Siempre Reinas y así respondió a Zapata: "Dice que fue insufrible trabajar conmigo pero eso es mentira, el coraje que tiene es que (no es exitosa), yo no conozco su carrera musical, ya me insultó demasiado".

