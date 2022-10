Actriz de 'MasterChef Celebrity' arremete contra Televisa y lanza crítica a '¿Quién es la máscara?"

Ciudad de México.- Durante la tarde de este domingo, 16 de octubre, una afamada actriz del reality show de TV Azteca, MasterChef Celebrity, no tuvo piedad contra Televisa, empresa a la que se le fue con todo, pero no solo fue eso, ya que, también lanzó una tremenda crítica al programa de telerrealidad conducido por Omar Chaparro, ¿Quién es la máscara?, espectáculo que es la competencia directa del show culinario presentado por Tatiana.

Se trata de Karla Sofía Gascón, quien desde hace algunas semanas fue denominada como la 'villana de la temporada' por varios medios de comunicación. Como algunos sabrán, desde la semana pasada, la actriz de Rebelde (2022) dio algunas declaraciones, por medio de su cuenta de Instagram en donde denunció que la empresa de San Ángel recurrió a poner la exitosa película del 2013, Nosotros los nobles, filme en el que la celebridad fungía como el antagonista de la historia. Al mismo tiempo, la propia famosa se encontraba en MasterChef Celebrity, hecho que llamó poderosamente su atención.

Qué orgullo. Me siento agradecida por lo sucedido anoche. En Azteca, ‘MasterChef’ y en Televisa, ‘Nosotros los Nobles’ para contrarrestar el rating (...) El presente y el pasado peleándose en el mismo espacio y tiempo. No se preocupe Televisa, yo no veto a nadie, nos vemos cuando gusten, también he pasado muy buenos ratos allí", escribió.