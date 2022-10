Adiós 'Hoy': Tras retiro de las novelas y romance con productor de Televisa, actriz llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien estuvo a punto de casarse con un productor de Televisa y lleva varios años retirada de las telenovelas, sorprendió a todos los televidentes de TV Azteca debido a que la mañana de este domingo 16 de octubre debutó en el programa Venga la Alegría: Fin de semana. Se trata de Sandra Montoya, quien se unió al matutino que le hace la competencia a Hoy siendo parte del reality ¡Quiero Cantar! .

La también cantante mexicana empezó su carrera artística en la televisora de San Ángel actuando capítulos del desaparecido programa de Silvia Pinal Mujer, casos de la vida real y luego grabó el melodrama Velo de novia, donde tuvo la oportunidad de conocer a Juan Osorio con quien estuvo a punto de casarse, sin embargo, ella lo rechazó pero años más tarde confesó estar arrepentida de haberlo rechazo.

Luego realizó otras novelas como La fea más bella, Contra viento y marea, Mariana de la noche y Hasta que el dinero nos separe. En la actualidad ya tiene tiempo sin hacer telenovelas y solo se ha mantenido su carrera musical y ha grabado algunos episodios para el unitario Como dice el dicho. Otro de los escándalos amorosos de Sandra fue cuando se filtró que era amante de Cuauhtémoc Blanco mientras él ya estaba comprometido con Rossana Nájera.

Tras un tiempo fuera de la pantalla chica, esta semana la violinista se unió al concurso ¡Quiero Cantar! en la empresa del Ajusco para hacerle competencia a Las Estrellas Bailan en Hoy edición Campeón de campeones. Sin embargo, este domingo 16 de octubre llegó al matutino VLA: Fin de semana para hablar de los terribles momentos que vivió hace unas semanas cuando sufrió un intento de asalto a mano armada.

No traía nada que me robaran en ese momento, yo creí que me iban a llevar a mí, ni siquiera pude pensar", relató.