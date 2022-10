Novia de José Eduardo Derbez sacude a sus fans tras aparecer con un bebé en brazos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algún tiempo, José Eduardo Derbez goza de tener una relación estable con la modelo e influencer de Instagram, Paola Dalay y aunque los dos han reconocido en diversas ocasiones que ya son papás, esto no impidió que los miles de fanáticos de la joven de 20 años estallaran cuando se dejó ver cargando a un bebé en brazos, ¿será que este es el nuevo nieto de Eugenio Derbez?

Cualquiera que sea un fan de huesos colorados del actor de Mi tío, sabrá que él no es muy adepto a los niños, hecho que dejó en claro en más de una ocasión en las dos temporadas de De viaje con los Derbez, donde se le vio rechazar, en diversas ocasiones, jugar con su hermana menor, Aitana, motivo por el que Aislinn o Vadhir se hacían cargo de entretener a la hija de Alessandra Rosaldo.

Es precisamente por esta situación que el comediante de Renta Congelada, siempre ha recalcado que no quiere tener hijos, aunque sí siente un gran amor por sus perros, 'El diablo Derbez' y 'Zeus', canes que considera como si fueran sus hijos e incluso en la cuenta oficial de Instagram de ambos se puede leer una leyenda que indica que el actor y Paola Dalay (solo en el caso de 'Zeus') son sus padres.

José Eduardo Derbez, Paola Dalay y 'Zeus'

Créditos: Instagram @paoladalay_2203

Pese a todo lo anteriormente dicho, los fans de Paola no pudieron evitar emocionarse cuando vieron algunas fotografías que la modelo compartió en su cuenta oficial de Instagram, en lo que se podría decir que es bautizo de un niño, que si bien no es de ella o de José Eduardo, se estima que podría tratarse de su sobrino, dado el gran cariño con el que la influencer lo sostiene entre sus brazos, mientras que al mismo tiempo no puede evitar sonreír.

Créditos: Instagram @paoladalay_2202

Parece ser que, si bien, José Eduardo no es precisamente feliz con la idea de tener niños en su vida, de manera muy similar como su personaje de Mi tío, en la serie de Prime Video, lo cierto es que ni él pudo resistirse al ver las fotografías de su novia, mientras cargaba al pequeño. Cabe señalar que varios de sus fans resaltaron que, aunque tener hijos no está entre los planes de la pareja, lo cierto es que Paola luce bastante bien como toda una joven madre.

Fuentes: Tribuna, Instagram @paoladalay_2203