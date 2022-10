Paty Cantú y Danna Paola le ponen punto final a las críticas y hacen lo inesperado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace aproximadamente una semana estalló un conflicto de grandes magnitudes entre miles de tuiteros que involucró a Pati Cantú y Danna Paola, en el que ambas cantantes fueron confrontadas por sus respectivos fans, motivo por el que la celebridad de Suerte y la intérprete de Oye Pablo decidieron ponerle punto final al pleito que sus seguidores se traían e hicieron lo impensable.

De acuerdo con información del tiktoker, Pablo Chagra, todo comenzó cuando un usuario de la aplicación del pájaro azul, identificado como Paty Cantú Wolrdwilde respondió a una publicación de la página de Exa FM en la que reconocían la participación de Danna Paola en el Festival del Multiverso, a lo que esta persona escribió: "Y según sus fans su última canción es un hit. Me queda claro que sus streams son gracias al Vive Latino", este comentario fue tomado como despectivo hacía la canción Extasis, tema que recién fue estrenado por Danna.

Pablo Chagra tuit original de Paty Cantú Worldwide

De manera inesperada, el fandom de la actriz de Élite, conocidos como 'dreamers' se le fueron con todo a Paty Cantú quien, en realidad, en ningún momento dijo nada que atacara a la celebridad de Atrévete a Soñar. Entre los comentarios negativos de los que fue presa había algunos que señalaban que no había tenido ningún éxito reciente, mientras que otros más la compararon con Taylor Swift, así como también fue criticada por su edad, a lo que Paty terminó por estalla.

Ya me cansé de aguantar. No aguanto más. No me ofendan. No me comparen. Si quieren comunidad y música son bienvenidos. Si quieren pleito, pasen de mí. Y déjenme en paz. No vivo para ser más que el artista de su preferencia. Vivo pa crecer. Vivo pa ser feliz. Gracias (...) Ah y dejen de creer que 'for ever young' significa para siempre 20. Si tienes suerte llegas a viejo. Y en la edad que sea merecemos sueños y libertad. Dejen de querer hacer sentir a las mujeres de más de 30 como estorbos porque es lo más antifeminista y estúpido del mundo

Tuit de Paty Cantú

A su vez, la propia Danna Paola salió en defensa de Paty Cantú y el pasado 11 de octubre compartió el siguiente mensaje: "@PatyCantu y tu! Mujer chin..., talentosa y la inspiración de muchas! El pop en México se ha visto marcado también con tu música y tu esencia amiga, eres una artista MARAVILLOSA y te admiro muchísimo, Gracias por seguir compartiendo tu arte y mantenerte fuerte en esta industria".

Tuit de Danna Paola

Exactamente, el mismo día, el fan que inició todo este escándalo emitió una disculpa pública a Paty Cantú, a quien le comentó que ha sido uno de sus seguidores desde hace muchos años y expuso que su comentario no era con la finalidad de atacar a Danna: "Patricia, discúlpame te sigo desde hace ya muchos años, mi Twitter tiene tanta historia de tus logros, solo hice un comentario ni siquiera me puse a atacar sin sentido pero no vuelve a pasar aparte Danna me gusta mucho y un ft estaría (bomba) no me odies". Pese a sus disculpas, algunas personas acusaron a esta página porque, presuntamente, suele hablar mal de otros artistas.

Paty Cantú Wolrdwide se disculpa

Tras esta incomoda situación, Paty Cantú y Danna Paola decidieron tranquilizar a todos los miembros de sus respectivos clubes de fans y se tomaron una fotografía en la que ambas se abrazaron y mostraron la solidaridad que existe entre ambas. Y es que, como algunos sabrán, tanto la exactriz infantil como la exintegrante de Lú mantienen una buena amistad desde hace bastante tiempo.

Paty Cantú y Danna Paola se toman foto juntas

Créditos: Twitter @PatyCantu

Fuentes: Tribuna, Twitter @PatyCantú, PatyCWorldwide