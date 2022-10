Subió 23 kilos: Tras 4 años desaparecida de novelas, actriz vuelve a Televisa y hunde a TV Azteca

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien hace unos años subió 23 kilos y luego permaneció 4 años desaparecida de las telenovelas, dará un duro golpe al rating de TV Azteca pues se acaba de anunciar que volvió a firmar contrato para regresar a los foros de Televisa. Se trata de Ariadne Díaz, quien había abandonado la actuación para dedicarse a su familia, sin embargo, este 2022 regresó al canal de Las Estrellas por la puerta grande.

La originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) e hizo su debut en la televisora de San Ángel protagonizando la telenovela Muchachitas como tú, cuando apenas tenía 20 años. Luego se unió a otros exitosos melodramas como Al diablo con los guapos (2008), La Malquerida (2014) y La doble vida de Estela Carrillo (2017) pero sin duda alguna uno de sus mayores retos fue protagonizar Llena de amor al lado de Valentino Lanús.

En este proyecto Ariadne tuvo la labor de interpretar al entrañable personaje de 'Marianela', una joven con sobrepeso que al final de la historia tiene una dramática transformación y se dejó ver con una botarga que simulaba que pesaba más de 40 kilos que su peso real. La guapísima jalisciense decidió decidió renunciar a su carrera artística en 2018 luego de aparecer en el melodrama Tenías que ser tú, pues quería enfocarse en su familia y en la crianza de su único hijo Diego, quien la hizo subir 23 kilos durante su embarazo.

Sin embargo, este 2022 marcó el regreso de la esposa del galán Marcus Ornellas a la pantalla de Televisa protagonizando la novela Vencer la ausencia, la cual sigue al aire en Las Estrellas. Aunque hace apenas unas semanas que la actriz de 36 años terminó de grabar el proyecto, ya salió a la luz que firmó otro contrato con Televisa para unirse a una importante producción que se transmitirá en exclusiva por la plataforma VIX Plus.

De acuerdo con información que difundió el periodista Alejandro Zúñiga, Ariadne volverá a trabajar con Rosy Ocampo en la serie Más allá de ti que se va a difundir por el mencionado canal. La jalisciense tendrá de compañero al reconocido actor Sebastián Rulli en esta historia y de hecho el argentino ya hizo algunas declaraciones en el programa Hoy sobre lo emocionado que está de unirse al proyecto:

Me gusta, me interesa que la gente vea que tenemos diferentes cosas en la empresa y ahora estoy viniendo para la lectura de nueva serie para Vix y me tiene muy emocionado, están haciendo cosas nuevas y diferentes, es un momento de transición", declaró el galán.