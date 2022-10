Tras divorcio y presunta infidelidad, conductora de 'Ventaneando' estalla: "Gente pen..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber pasado por un inesperado divorcio y por una presunta infidelidad, una afamada conductora de Ventaneando estalló frente a sus millones de fans en redes sociales, después de que se encontrara con una publicación que no fue de su agrado, misma que exhibió al tiempo que mandaba una fuerte crítica por el contenido del mismo. Entérate a continuación de los detalles.

Se trata de la periodista, Linet Puente, quien a finales del 2020 dio mucho de qué hablar, cuando en plena transmisión del vespertino de TV Azteca estalló en llanto, después de que anunció que tanto ella como su pareja, Carlos Luis Galán habían decidido separarse, aunque hizo énfasis en que esto la había tomado por sorpresa a ella también. Semanas después se supo que el productor del Heraldo le habría sido infiel con una compañera de trabajo.

Tras esta situación la compañera de Pati Chapoy se enfocó en su trabajo, fue a terapia y se centró en su hijo, Noah, proceso del que todos sus fans han sido testigos, ya que, la propia Linet ha hablado sobre sus avances en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, la famosa causó gran sorpresa, después de que arremetió contra un usuario de Twitter, este domingo, 16 de octubre, ¿la razón? Esta persona habría atacado a Yalitza Aparicio y a la standupera, Michelle Rodríguez.

Resulta ser que el pasado jueves, 13 de octubre, un hombre identificado como Miguel Prieto publicó una fotografía de ambas famosas en su perfil, en la que anexó un texto en el que se leía: "Cuando encienden la luz del antro...". Este hecho desató la molestia de varios de sus seguidores, quienes aseguraron que si bien, el humor del tuitero solía ser ácido, esta vez habría cometido una falta de respeto a ambas celebridades.

Sin embargo, la reacción de Linet fue la que más resaltó: "Ojalá tuvieras la suerte de encontrarte con el zapato de una de ellas. En serio cómo hay gente PEN... en este mundo. Perdón, no me gusta ser grosera o agresiva, pero este tipo de comentarios me pueden mucho. ¿No hemos aprendido nada verdad?", lo que de alguna manera no solo criticaría al usuario, sino también a todos los que alguna vez hablaron mal de Michelle y Yalitza.

Como se mencionó anteriormente, esta persona también recibió críticas por parte de sus seguidores, lo que provocó que él mismo saliera a comentar en su propio tuit, asegurando que todo se trataba de una broma y pidiendo que si no les gustaba lo que leían simplemente pasaran de su comentario y siguieran su vida, aunque esto no disminuyó el impacto de las criticas negativas que recibió al final del día.

